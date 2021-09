Oggi venerdì 10 settembre esce “Redenzione” il nuovo singolo e video del cantante e autore MASSIMO PRIVIERO. Si tratta del primo estratto che anticipa “Essenziale”, il suo quindicesimo album, in uscita il prossimo 1 ottobre. Link al video su youtube: https://youtu.be/qy6jFLmpUmw. Multilink per ascolto del brano: https://found.ee/priviero_redenzione. MASSIMO PRIVIERO PARLA DI “REDENZIONE”:







“Nella primavera 2020 mi ritrovai (come gran parte del mondo) forzatamente chiuso in casa. Scrivere e comporre era quanto di più naturale potesse accadere. Allo stesso modo, chiaro che hai tanto tempo per riflettere e per guardare dentro di te. Così te ne vai a cercare quasi in modo naturale anche i tuoi inizi. Ti rivedi. Facilmente ritrovai il ragazzo che ero tanti anni fa. La mia stanza in una casa in faccia al mare, i suoni che giravano in testa. Vero che da ragazzino ho tanto amato il primo Dylan e “Redenzione” è felicemente nella mia testa debitrice di questo. Il portamento, la struttura, le visioni contenute sono segnate da quel che viviamo, ma anche da tanti suoi versi che oggi hanno 60 anni e più. La rabbia, la paura, la denuncia, il bisogno di amore e di purificazione.”







Con oltre trent’anni di carriera e migliaia di concerti in Italia ed Europa, “Redenzione” è il primo tassello di un disco intimista e profondo che segna, dopo quattro anni dal precedente lavoro “All’Italia”, il ritorno sulle scene dell’artista veneto di nascita ma milanese di adozione.