Che spettacolo il Napoli di Spalletti!!! Gli azzurri vincono in rimonta 2-1 contro la Juventus, portandosi momentaneamente al primo posto con un punteggio pieno. I bianconeri si ritrovano condannati di nuovo da Koulibaly, ormai diventato l’incubo della Signora.





Un Napoli all’arrembaggio subito dai primi 10 minuti con una Juve che non esita a giocare con il solito catenaccio e contropiede. Poi però Manolas la combina grossissima e mette sui piedi di Morata la palla del vantaggio bianconero: 0-1.

Gli uomini di Spalletti provano a sfondare la fortezza bianconera, eretta negli ultimi 30 metri, invano. Gli attacchi partenopei risultano sterili e di conseguenza il Napoli non riesce a concludere.







Si va negli spogliatoi con gli zebrati in vantaggio. Spalletti nel secondo tempo inserisce Ounas nella mischia al posto di un Elmas spento. L’algerino si rivela una carta vincente e cambia completamente l’assetto tattico del Napoli, che gioca un secondo tempo perfetto.

E arriva il tanto atteso gol: Szczesny ne combina un’altra su un tiro non irresistibile di Insigne, permettendo a Politano di infilare la palla in rete per il pareggio.

I ragazzi di Spalletti cominciano a risentire di un’intensità altissima e iniziano a stancarsi. Arriva un brutto colpo per l’allenatore azzurro: Insigne comincia a lamentare un dolore al ginocchio ed esce dal campo zoppicante. Spalletti fa gli scongiuri sperando che l’ala del Napoli non debba restare ai box per tanto tempo.





Ma questi ragazzi meravigliosi non si arrendono e a 5 minuti dalla fine c’è il gol di Koulibaly: sembra storia. Il senegalese colpisce ancora, sempre dagli sviluppi di un corner e su un erroraccio di Kean regala un’immensa gioia ai tifosi azzurri. Forse troppa gioia, perché subito dopo il gol DAZN si blocca: che l’urlo azzurro abbia scatenato un’onda infernale alla quale la piattaforma non ha resistito?

Non lo possiamo dire, ma possiamo dire che è stato un grande Napoli: 9 punti, +8 sulla Juve e la grande goduria di una vittoria contro i bianconeri.

Giuseppe Garofalo