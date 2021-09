Agguato in pieno giorno nei pressi della Chiesa di Sant’Alfonso de’ Liguori, dove un uomo è stato assassinato a colpi di pistola. Il grave episodio segue quello della giornata di ieri, sabato 11 settembre, in cui è rimasto ferito un 57enne.





“La scarcerazione di alcuni personaggi di spicco legati alla criminalità organizzata locale, in un contesto già particolarmente compromesso come quello che vive Torre Annunziata, sta avendo il nefasto effetto di scatenare una guerra tra fazioni rivali per il controllo del territorio. E’ una situazione che ormai non è più sostenibile, per la quale è necessario assumere provvedimenti drastici, prima che possa ulteriormente degenerare.

Riponiamo la massima fiducia nell’operato di Forze dell’ordine e Magistratura affinché vengano al più presto assicurati alla giustizia i responsabili di tali deprecabili azioni”.