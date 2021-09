Bollettino del lunedì che riportiamo per dovere di cronaca ma che si basa su meno di seimila test effettuati e quindi meno di tremila tamponi molecolari e quindi riporta dati in controtendenza dopo alcuni giorni in cui il trend è stato in calo.

Oggi intanto sono riprese le lezioni in presenza in molti istituti in tutta la regione in attesa che la scuola sia aperta per tutti a partire dal 15 settembre. Norme di sicurezza, distanziamento e soprattutto buon senso saranno le linee guida da seguire per provare ad evitare contagio e inevitabile Dad. Staremo a vedere nelle prossime due settimane.

Procede, anche se sconta il rallentamento delle scorse settimane, la campagna vaccinale che vede la Campania con circa sette milioni e mezzo di dosi inoculate e ben 4 milioni di prime dosi già effettuate.