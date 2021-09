È uscito in digitale “La Funka” (Sony Music), il nuovo singolo del pluripremiato artista portoricano vincitore di numerosi Awards OZUNA (https://lafunka.lnk.to/Ozuna). Nel brano, caratterizzato da un sound gioioso e positivo, la voce inconfondibile di Ozuna si accompagna al suono di chitarre e percussioni, parlando di come ci si senta a trovare una persona speciale, in grado di rendere le proprie giornate molto più luminose.

Il brano è co-scritto da Ozuna, che è anche uno dei produttori, insieme a Yazid Rivera e Legazzy. L’artista si è occupato anche del mixaggio del pezzo con la collaborazione di Hyde El Químico e Hi Flow, mentre Il vincitore di un Grammy Award Mike Fuller lo ha masterizzato.







Quest’anno l’artista ha lanciato anche una collaborazione con Call of Duty: Mobile, che permette ai giocatori di utilizzare come avatar all’interno del gioco l’iconico orso creato dall’artista e altri oggetti ispirati all’estetica di Ozuna. Per celebrare questa partnership l’artista ha anche pubblicato il brano “A La Buena, El Mejor” insieme al video ufficiale.

Pluripremiato artista portoricano, OZUNA è uno degli artisti di musica latina più ascoltati al mondo. Dall’inizio della sua carriera nel 2015, ha collezionato innumerevoli riconoscimenti, tra cui l’ingresso nella lista delle 100 persone più influenti di TIME Magazine (2019), la vittoria del BMI’s Contemporary Latin Songwriter of the Year (2019, 2021) e del Contemporary Latin Song of the Year con “Taki Taki” (2020). Ha vinto i suoi primi due Latin GRAMMY® a novembre 2020 con il brano “Yo x Ti, Tú x Mí,” insieme a ROSALIA.







Ha vinto il BMI’s Contemporary Latin Songwriter per la seconda volta ed è stato insignito dell’“Extraordinary Evolution award” alla sesta edizione dei Latin American Music Awards. Anche quest’anno sembra essere di grande successo per la superstar latina, grazie a nuova musica, awards vinti e incredibili performance. Nella Repubblica Dominicana, Ozuna ha recentemente ricevuto il premio Soberano Solidario all’edizione 2021 del Premios Soberano per il suo impegno umanitario. L’artista detiene quattro Guinness World Records™.