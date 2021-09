Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in viale della Costituzione hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.







I poliziotti lo hanno fermato e trovato in possesso di un involucro contenente 0,07 grammi circa di hashish; inoltre, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio in via Roma a Mariglianella dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Emran Seban, 31enne macedone, è stato arrestato per evasione nonché denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale poiché al momento del controllo ha fornito generalità false e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.