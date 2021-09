Un fatto veramente scioccante, se confermato, quello denunciato da un ragazzo, accompagnato dal padre, ai Carabinieri di Pomigliano d’Arco che ora stanno conducendo le indagini per fare luce sulle presunte violenze subite dal minorenne.

Lunedì scorso, il 16enne sarebbe stato invitato ad andare nell’abitazione di un coetaneo, nel centro della cittadina vesuviana, dove poi quattro bulli, che avrebbero la sua stessa età, dopo averlo legato con il nastro adesivo, lo avrebbero picchiato selvaggiamente in quella che era rivelata una vera e propria trappola.







I quattro presunti aguzzini sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Pomigliano con l’accusa di aver sequestrato, e appunto, legato e picchiato il sedicenne. Tutti “bravi ragazzi”, studenti e di buona famiglia.

La versione dell’accaduto fornita dal genitore della presunta vittima, in sede di denuncia, è ora al vaglio degli investigatori: il ragazzo vittima della presunta aggressione, comunque, non avrebbe addosso i segni delle percosse e neppure si sarebbero rese necessarie per lui le cure dei medici in ospedale.