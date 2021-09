Sale nuovamente di poco il tasso di positività della Campania che oggi ritorna a sfiorare il due per cento.

Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 4.023.891 cittadini. Di questi 3.480.451 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 7.504.342.

Dal 20 settembre le persone fragili riceveranno la terza dose di vaccino anti Covid-19. La somministrazione di dosi addizionali (a 28 giorni) e di dosi “booster” (dopo 6 mesi dalla seconda dose) andranno a determinate categorie maggiormente esposte o a maggior rischio di malattia grave da SARS-CoV-2/COVID-19. Si prepara la fase ritenuta decisiva della campagna vaccinale italiana.







Dall’incrocio dei dati odierni il tasso di positività registra un mezzo passo indietro rispetto alla giornata precedente e torna si registrando una percentuale di 1.94%, ieri era a 1,54%.

Dati questi probabilmente molto più bassi di quelli che dovrebbero indicare il tasso di positività reale.

Un dato falsato dalla somma dei test antigenici ai tamponi molecolari con un risultato diluito dal fatto che i test antigenici non presentano mai positivi riscontrati: si sommano i test, ma non i positivi dato che dai test rapidi non ce ne sono.

LEGGI ANCHE







L’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi riporta che nella giornata di ieri sono stati lavorati in totale 20.275 test, ma quanti siano i soli molecolari non ci è dato sapere. Tra questi sono stati riscontrati 394 nuovi positivi.

I contagi in Campania negli ultimi 10 giorni:

Domenica 5 settembre – 1,87% – 192 contagiati

Lunedì 6 settembre – 2,16% – 311 contagiati

Martedì 7 settembre – 2,83% – 634 contagiati

Mercoledì 8 settembre – 2,40% – 410 contagiati

Giovedì 9 settembre – 2,25% – 359 contagiati

Venerdì 10 settembre – 2,24% – 449 contagiati

Sabato 11 settembre – 2,02%– 371 contagiati

Domenica 12 settembre – 2,62% – 151 contagiati

Lunedì 13 settembre – 1,54% – 301 contagiati

Martedì 14 settembre – 1,94% – 394 contagiati







Negli ospedali regionali uno in più i ricoveri in terapia intensiva e i posti letto disponibili sono ora 634 sui 656 dell’intera rete ospedaliera.

Calano i degenti nei reparti ospedalieri dedicati Covid. La riserva di posti letto è di 2.828 sui 3.160 disponibili in ambito regionale, sommando strutture pubbliche e private convenzionate.







Situazione Clinica

Il totale dei positivi è di 451.519 da inizio pandemia in Campania, mentre il totale dei tamponi eseguiti è arrivato a 6.365.972.

I guariti registrati nel report quotidiano sono 435 e salgono in totale a 435.934.

L’Unità di Crisi ha comunicato 1 decesso nelle ultime 48. Il numero totale dei morti per il coronavirus in Campania sale a 7.842 dal marzo 2020.

I positivi con sintomi Covid ricoverati negli ospedali campani oggi sono 332, rispetto a ieri 7 in meno. Nelle terapie intensive ci sono 22 degenti, 1 in più rispetto a ieri con 3 ingressi in giornata.

Il numero delle persone attualmente positive oggi è di 7.743 (-1042), anche il numero delle persone in isolamento domiciliare oggi risulta essere di 7.389 (-36).

Questi i dati del contagio provincia per provincia – Provincia di Napoli : 267.442 (+253)

– Provincia di Salerno : 72.521 (+52)

– Provincia di Avellino : 21.217 (+13)

– Provincia di Caserta : 68.804 (+38)

– Provincia di Benevento : 13.260 (+25)







Covid in Italia