Venerdì 17 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo “Spazio AMIRA – arte contemporanea”, in via S. Felice 16 a Nola, Marcello Carlino, già docente presso l’Università di Roma la Sapienza, e Francesco Aquilàr, presidente AIPCOS, Napoli, presenteranno l’ultimo libro di Ariele D’Ambrosio, “covidNenia”, (Diogene Edizioni 2021), con illustrazioni di Daniela Pergreffi.

CovidNenia, è una raccolta di poesie illustrate, un viaggio polifonico e multisensoriale che intreccia l’arte della parola in versi alle arti visive.







In tempo di pandemia virale da coronacovid, questa poesia quasi scherzosa è testimonianza di una condizione epocale che diverrà mito tragico, ricca di spunti riflessivi sulla condizione umana. Poesie da leggere, ma anche da dire ad alta voce, anche in dialogo per giocare tra significati e suoni, tra immagini, tra emozioni e riflessioni. La cronaca degli accadimenti oscilla tra il corpo e la psiche, e la poesia anche ludica li riunisce facendosi in una qualche misura terapia.





La storia del singolo individuo, le storie delle relazioni tra gli umani, tra gli esseri viventi, trovano nella riflessione e nel “gioco” della poesia, una leggerezza che guarda alle forme dei modi e dei contesti, scendendo nella profondità dell’individuo, della comunità, che sono sempre in relazione tra loro tra riflessioni ed emozioni.

La presentazione sarà affiancata da una mostra personale di Daniela Pergreffi che esporrà le illustrazioni tratte dal suo Quarantine Diary (Diogene Edizioni 2021), il diario “immaginario” della quarantena in cui l’artista, docente di illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha immortalato immaginificamente con i suoi acquerelli il lockdown del 2020.