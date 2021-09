Come stabilito durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi i Carabinieri della compagnia oplontina – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade ed effettuato blocchi di edifici.

I militari, supportati dai Carabinieri del Reggimento “Campania”, del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno presidiato il Parco di edilizia popolare “Penniniello”.







A finire in manette Fabio Chierchia, 44enne di scafati già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno bloccato in via Vittorio Veneto mentre vede sa una dose di cocaina ad un cliente.

Denunciati per furto di energia elettrica 2 cittadini che avevano realizzato degli allacci abusivi diretti alla rete pubblica verso i rispettivi alloggi popolari di proprietà comunale.

Denunciato per porto abusivo e alterazione di armi un ragazzo del 97 trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, replica mod. “Glock”, completa di caricatore e 8 cartucce.

Rinvenute e sequestrate in aree comuni dell’isolato 21, 11 grammi di “cocaina” e 102 grammi di “marijuana” suddivisi in 110 dosi già confezionate.

A Pompei i Carabinieri, durante un controllo stradale hanno identificato ed arrestavano Antonio IERVOLINO, poggiomarinese cl. 95 già noto alle forze dell’odrine.







L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso in via Sacra in violazione degli obblighi imposti in compagnia di 20enne incensurato e di un pregiudicato 25enne. Questi 2 sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di 1 sfollagente telescopico, di 1 tirapugni e di 2 coltelli. Durante il servizio sono state effettuate 26 perquisizioni locali e controllate 98 persone e 34 veicoli.

Due gli assuntori di droga segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modiche quantità di “marijuana”. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo.