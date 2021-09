I migliori gadget personalizzati per promuovere la propria azienda

Le possibilità di scelta sono ampie e variano in termini di prezzo, dimensioni e tipologia di prodotto. Vediamo allora alcune considerazioni da tenere a mente quando si sceglie un gadget promozionale per la propria azienda

Anche in un mondo sempre più legato alle attività online, i gadget personalizzati hanno buone potenzialità per far conoscere la propria azienda a livello locale. Un oggetto fisico e che si utilizza quotidianamente mantiene infatti vivido il nome del business nella mente di clienti passati, o di potenziali acquirenti futuri.

Le possibilità di scelta sono ampie e variano in termini di prezzo, dimensioni e tipologia di prodotto. Vediamo allora alcune considerazioni da tenere a mente quando si sceglie un gadget promozionale per la propria azienda, e alcuni oggetti personalizzati che funzionano sempre bene.

Consigli utili per scegliere un gadget

Per decidere su quali gadget personalizzati puntare bisogna innanzitutto assicurarsi di rimanere in linea con il proprio business e il proprio brand. È consigliabile scegliere qualcosa che abbia a che vedere con l’attività svolta dall’azienda, oppure con i valori e l’immagine a essa legati. Per esempio, un’azienda legata alla natura come un fiorista, un distributore di prodotti di bellezza naturali, oppure un produttore di alimenti vegani, può puntare su gadget ecosostenibili come borracce o borse di tela riutilizzabili. Se si ha una concessionaria oppure un’officina meccanica sono invece indicati gadget per l’automobile, come raschiaghiaccio o gilet rifrangenti.

È inoltre necessario calcolare il budget che si ha a disposizione per la campagna promozionale, e pensare al contesto in cui i gadget saranno distribuiti. Quando si ha in programma di partecipare a una grande fiera di settore può essere utile ordinare una grande quantità di gadget a basso prezzo, da distribuire a un alto numero di potenziali clienti. Se si pensa invece di offrire il gadget ai clienti che effettuano un acquisto per coccolarli e invogliarli a comprare ancora, meglio puntare su un ordine più ridotto di gadget di maggior pregio, come power bank e accessori elettronici. Scopriamo ora alcune tipologie di gadget sempreverdi che i clienti apprezzano ogni volta.

Penne

Chi non ha bisogno di una penna da tenere in borsa o in tasca per prendere un appunto veloce fuori casa? Le penne personalizzate sono un gadget utile e che occupa poco spazio, per questo vanno sempre a ruba. Per l’azienda si tratta di un prodotto piuttosto economico da ordinare in grandi quantità, e il possibile cliente lo utilizza a lungo e frequentemente. Sono quindi ideali per aziende che vogliano rimanere in mente a potenziali acquirenti, così che al momento dell’acquisto si rivolgano a loro.

Borracce

Una volta popolari soprattutto tra gli sportivi, la crescente importanza della sostenibilità ha fatto sì che tantissime persone utilizzino una borraccia per evitare di comprare bottigliette d’acqua usa e getta. Anche in questo caso si tratta di un prodotto che si porta sempre con sé e si posa sulla scrivania, oppure in bella vista in palestra e dà la possibilità di far conoscere il brand in diversi ambienti. Su www.maxilia.it c’è una grande varietà tra cui scegliere, fra modelli sportivi e altri da portare in borsetta.

Borse riutilizzabili

Sempre in tema di sostenibilità, le nuove regole europee sulla plastica monouso hanno visto calare il consumo di borse usa e getta, e aumentare il numero di persone che portano con sé una borsa di tela al supermercato. Economica e facilissima da personalizzare, questa opzione è efficace affinché tanti possibili clienti posino un occhio sul nome della propria azienda.

Ombrelli

Ottimi come gadget stagionali, gli ombrelli si possono offrire ai clienti in un giorno di pioggia per assicurarsi la loro gratitudine. Portandolo con sé tutto il giorno, mostreranno poi il nome del business ovunque si trovino. Meglio ancora se si sceglie un modello colorato, che spicca in una giornata grigia.

Quaderni e block notes

Un altro prodotto che le persone prendono spesso e volentieri, perché occupa poco spazio ed è sempre utile, è un block notes. Scrivendo sulla copertina o sul fondo di ogni pagina i contatti del proprio business è ancora più facile per i possibili clienti telefonare nel momento del bisogno.

Con questi semplici suggerimenti scegliere il gadget ideale alla propria azienda sarà semplice.