Un’accusa che ha lasciato nello sconcerto tutta Benevento, sia per la carica che il sacerdote ricopre ai vertici della Caritas, che per il suo impegno nel sociale. In molti, per questo, non credono all’ipotesi formulata dalla procura, e anzi puntano il dito contro una presunta “vendetta” contro il sacerdote.





Presunta detenzione di materiale pedopornografico è l’ipotesi di reato per la quale è finito agli domiciliari don Nicola De Blasio, 55 anni, direttore della Caritas di Benevento e sacerdote molto conosciuto per il suo impegno nel Rione Libertà come parroco della Chiesa di San Modesto.





A seguito a una perquisizione ordinata dalla Procura di Torino ed eseguita dagli gli agenti della Polizia Postale, sarebbero stati scoperte immagini e video a sfondo sessuale con bimbi e adolescenti.

Da qui la decisione di far scattare le manette ai polsi del sacerdote, colto in in flagranza di reato. Per il religioso il sostituto procuratore Marilia Capitanio, competente per territorio, ha disposto i domiciliari.