Una maratona per la prevenzione e la cura del tumore della mammella. Race for the cure.

Questo il nome della manifestazione in programma a Napoli in piazza del Plebiscito sabato 6 (dalle 8:00 alle 18:00) e domenica 7 novembre 2021 (dalle 9:30 alle 14:00) giorno in cui è previsto lo svolgimento della corsa/passeggiata.

L’Asl Napoli 3 Sud sarà presente all’iniziativa con un proprio stand informativo. Nel corso della giornata, a tutti i partecipanti, il dottor Massimiliano D’Aiuto direttore della brest unit Asl Napoli 3 Sud presso l’ospedale di Pollena Trocchia e gli operatori del servizio materno infantile diretto dal dottor Luigi Granato, forniranno tutte le informazioni per la prevenzione e il trattamento di una delle neoplasie più diffuse.

Race for the Cure, la raccolta fondi promossa da Susan Komen Italia per la lotta ai tumori del seno, è giunta alla terza edizione. Per iscriversi alla squadra dell’Asl Napoli 3 Sud www.raceforthecure.it/race/team/20/detail/3256