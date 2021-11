Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di uno stabile in via Sant’Arcangelo a Baiano, un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 1460 euro e l’acquirente di un involucro in cellophane contenente 53 grammi circa di eroina.







Ake Henry, 41enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre l’acquirente, Salvatore Amoroso, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.