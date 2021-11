Uno degli ultimi report dell’ISS presenta dati della mortalità, differenziata tra persone vaccinate e non vaccinate, con casi tra gli ultraottantenni che superano il 50% del totale dei decessi Covid diagnosticati tra il 27 agosto al 26 settembre.

Dando uno sguardo al bollettino di sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità troviamo i decessi, i casi, le ospedalizzazioni ed i ricoveri in terapia intensiva che sono stati attribuiti alla Covid.

Se ci si ferma un attimo sulla fascia di età degli ultraottantenni si possono osservare gli ultimi dati raccolti dall’ISS.

Riportiamo dunque i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi degli ultraottantenni suddivisi in queste tre categorie: vaccinati con ciclo completo; vaccinati con ciclo incompleto; non vaccinati.

Si specifica che non si sono qui raccolte né calcolate le percentuali dei deceduti vaccinati e non vaccinati in base al numero totale delle dosi somministrate o degli inoculati nella nostra Nazione, ma si sono estrapolati, tra gli altri, esclusivamente – alla datazione presente nell’Aggiornamento nazionale del 22 settembre 2021 – ore 12:00 dell’Istituto Superiore di Sanità – i dati e le percentuali dei decessi diagnosticati Covid delle persone che alla data della morte avevano più di 80 anni.

I dati

Partendo dai contagi, per le diagnosi di Sars-Cov-2 dal 17 settembre 2021 al 17 ottobre 2021, abbiamo questi numeri: il 77,5% era vaccinato con ciclo completo, il 2,3% era vaccinato con ciclo incompleto, il 20,2% non era vaccinato. Quindi possiamo riscontrare un totale di 79,8% di casi vaccinati (ciclo completo e ciclo incompleto), contro il 20,2% di casi tra persone con più di 80 anni non vaccinate.

Le ospedalizzazioni, dal 10 settembre 2021 al 10 ottobre 2021, hanno questi numeri: il 66,3% era vaccinato con ciclo completo, il 2,7% era vaccinato con ciclo incompleto, il 31,0% non era vaccinato. Quindi possiamo riscontrare un totale di 69,0% di casi vaccinati (ciclo completo e ciclo incompleto), contro il 31,0% di casi tra persone con più di 80 anni non vaccinate.

I ricoveri in terapia intensiva, dal 10 settembre 2021 al 10 ottobre 2021, hanno questi numeri: il 66,7% era vaccinato con ciclo completo, il 1,4% era vaccinato con ciclo incompleto, il 31,9% non era vaccinato. Quindi possiamo riscontrare un totale di 68,1% di casi vaccinati (ciclo completo e ciclo incompleto), contro il 31,9% di casi tra persone con più di 80 anni non vaccinate.

I decessi (+80 anni), dal 27 agosto 2021 al 26 settembre 2021, hanno questi numeri: il 54,7% era vaccinato con ciclo completo, il 3,2% era vaccinato con una dose, il 42,1% non era vaccinato. Quindi possiamo riscontrare un totale di 57,9% di casi vaccinati (una dose e ciclo completo), contro il 42,1% di casi tra persone con più di 80 anni non vaccinate.

I numeri dei vaccinati e non vaccinati ultraottantenni al 2 ottobre 2021 sono i seguenti: i vaccinati con ciclo completo sono ben 4 milioni 219.974 (il 92,5%), i vaccinati con ciclo incompleto sono 94.973 (il 2,1%), mentre i non vaccinati sono 248.105 (il 5,4%).

L’Istituto Superiore di Sanità nei suoi documenti spiega quanto segue:

“…Sono classificati come ‘non vaccinati-nessuna dose’ i deceduti con tampone positivo per SARS-CoV2 documentato che non avevano ancora ricevuto alcuna dose di vaccino di qualsiasi tipo. Questi sono soggetti che hanno contratto l’infezione prima della vaccinazione.

Sono classificati come ‘vaccinati con contagio precoce’ i deceduti con tampone positivo per SARS-CoV2 documentato entro 14 giorni dopo l’inizio del ciclo vaccinale (quindi entro 14 giorni immediatamente successivi la prima dose dei vaccini Pfizer-Biontech, Moderna e AstraZeneca o nei 14 giorni immediatamente successivi l’unica dose per il vaccino Janssen/Johnson&Johnson). Questi sono soggetti che hanno contratto l’infezione prima di completare il ciclo di vaccinazione o in un periodo in cui questa non aveva ancora stimolato una risposta immunitaria specifica tale da ridurre la suscettibilità all’infezione.

Sono classificati come ‘vaccinati con ciclo completo’ tutti i decessi con una diagnosi confermata di infezione da virus SARS-CoV2 documentata dopo 14 giorni dal completamento del ciclo vaccinale (quindi 14 giorni dal completamento della seconda dose per i vaccini Pfizer-BioNtech, Moderna e Astra Zeneca o 14 giorni dalla somministrazione dell’unica dose per il vaccino Janssen/Johnson&Johnson). Questa definizione è in linea con quanto suggerito del Center for Disease Control and Prevention (CDC) negli Stati Uniti. Un ciclo vaccinale completo non garantisce comunque una efficacia vaccinale del 100%. Infatti, gli studi clinici controllati hanno evidenziato una efficacia vaccinale dei vaccini in uso in Italia con valori tra l’88 e il 97% (“Epidemia COVID-19. Aggiornamento nazionale 29 settembre 2021”)”.

Si ricorda ancora una volta che i dati sono relativi alla classe di età +80 anni, inoltre, per meglio chiarire, che non viene esposta qui la percentuale dei deceduti in base al numero totale dei vaccinati.

QUI trovate l’Aggiornamento nazionale 22 settembre 2021 – ore 12:00 dell’Istituto Superiore di Sanità.

Andrea Ippolito