Due fucili, due richiami acustici elettromagnetici vietati, circa 200 cartucce sequestrate, denunciati tre bracconieri per reati venatori e reati sull’uso delle armi da sparo. Contestati 6 verbali di sanzioni amministrative per un importo di oltre 3.500 euro. Continua l’azione antibracconaggio dei poliziotti della Città Metropolitana di Napoli, coordinati dal Comandante Lucia Rea, unitamente alle guardie venatorie volontarie della Lipu (Lega Italiana Protezione Ucelli).







Nel corso dell’operazione hanno anche scoperto un abbandono di rifiuti speciali (frigoriferi, sanitari, plastiche, ecc.) proprio nell’area del centro commerciale di Giugliano.







Attirati dai richiami acustici elettromagnetici a tordi i poliziotti hanno individuato i tre bracconieri, uno dei quali alla vista degli agenti si è dato a precipitosa fuga nelle campagne, ma è stato fermato dopo un faticoso inseguimento della polizia metropolitana.

I tre sono stati denunciati per esercizio venatorio con uso di richiami acustici vietati; uno di questi è stato denunciato anche per porto abusivo di arma da fuoco perché senza licenza di caccia, mentre il cacciatore che gli aveva fornito il proprio fucile è stato denunciato per incauto affidamento di arma da fuoco.