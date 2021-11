Dalla Sala delle Capriate nella struttura polifunzionale della Distilleria, la mattinata del 3 novembre le migliori scuole di Pomigliano d’Arco con i giovani più talentuosi del territorio sono stati premiati dal sindaco Del mastro con un premio ad honorem in una vera e propria cerimonia d’investitura. Presenti alunni e docenti dalle scuole che si sono distinte dal liceo classico Vittorio imbriani al liceo scientifico Cantone il liceo Matilde Serao, l’ISIS Europa e le scuole medie Ponte Siciliano e l’Istituto comprensivo d Acquisto-Leone.



Una Kermesse durata due ore, gli Istituti chiamati al ritiro del premio vantano studenti che hanno concorso a premi nazionali e internazionali di rilievo, da quelli in lingua latina e greca come i “Certamina” di cui il Liceo classico Vittorio imbriani ha fatto incetta, ai premi linguistici e di poesia ,scrittura e giornalismo, analisi e matematica fino allo sport e all’ambiente con progetti sulla sostenibilità, con grande orgoglio per l’istituto rappresentato, per il corpo Docente e per la città stessa come dichiara il primo cittadino nel discorso d’apertura della cerimonia.







Con la consegna dei diplomi il sindaco Del Mastro ha dichiarato senza nascondere la sua emozione: “ il sacrificio legato ad un obbiettivo che trova le sue radici nel successo va onorato, l’impegno dei nostri ragazzi va premiato e riconosciuto, il mio plauso va a loro e alle istituzioni scolastiche che con il loro operato occupano uno spazio fondamentale nella formazione e nella crescita degli alunni che frequentano questi istituti. Oggi sono fiero e orgoglioso di rilasciare questo premio ai giovani talentuosi del territorio”.

Per il rilascio dei premi in commissione erano presenti altre figure istituzionali cittadine , il presidente del Consiglio comunale Salvatore Cioffi, l’assessore alle politiche sociali Salvatore Esposito e la professoressa Rosanna Genni, assessore alla cultura e rinomata dirigente scolastica dell’ Isis Europa ,uno degl’istituti premiati che si è distinto grazie ai suoi allievi e al corpo docente.

