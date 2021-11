Juve Stabia – Bari, sala stampa

Grande entusiasmo in casa gialloblù dopo aver battuto il Bari capolista per 1-0

Dopo la sconfitta contro la Turris nel derby, la Juve Stabia coglie un successo prestigioso e meritato contro la prima della classe.

Parla l’attaccante Eusepi, il match winner, che ha realizzato il gol decisivo su rigore al 46′ del primo tempo. Per lui sono già cinque le reti con la casacca gialloblù: “Per l’infortunio che ho subito penso che non sia niente di grave. Nella ripresa ho provato, ho sentito un dolorino alla coscia e poi ho preferito uscire. Sapere di aver vinto contro la capolista Bari deve essere un punto di partenza per noi. Il nostro obiettivo è disputare i play off e giocheremo sempre per migliorarci”.

“Questo di oggi – aggiunge Eusepi – è uno dei miei gol più importanti, è stato il primo gol decisivo che ha portato tre punti pesanti alla squadra. Questa squadra ha tutto da guadagnare. Dobbiamo recuperare anche altri compagni ora fuori per infortunio. I nostri tifosi ci hanno sostenuto sempre, anche nei momento difficili, e siamo felici di aver regalato loro una grande gioia”.

L’attaccante della Juve Stabia conclude: “Loro sono stati sempre perfetti e ci hanno sempre aiutato. La nostra è stata una prestazione importante contro una squadra di alto livello, avendo il Bari due o tre calciatori per coprire ogni ruolo. Domenica abbiamo un’altra battaglia e non dobbiamo fermarci”.

Mister Sottili, trainer della Juve Stabia, analizza così i temi del match: “Abbiamo fatto una bella prestazione collettiva. Ora non dobbiamo fermarci e dare continuità. La squadra ha palesato ottimi segnali, sia tecnici che tattici. Questa è una crescita dai quindici minuti negativi contro la Turris nel derby. Stasera siamo molto contenti per quanto fatto. Volevo vedere come la squadra gestiva i momenti di difficoltà, venendo fuori cercando di giocare la palla”.

“Sono soddisfatto – continua Sottili – di come i ragazzi hanno saputo manovrare in fase di possesso e non possesso palla. Quando siamo usciti in ripartenza, abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari. La squadra mi ha mandato segnali di voglia di giocare e sono contento di questo. L’ulteriore step è cercare di dare continuità di prestazione e risultati nell’immediato contro il Monterosi domenica prossima”.

Il mister parla anche dell’eventuale posizione in campo di Schavi come trequartista: “Ci può stare, Stoppa può giocare anche esterno. Schiavi può districarsi in vari ruoli in mediana. È chiaramente da trovare l’equilibrio giusto. Lui può provare anche il tiro da fuori avendo ottime qualità balistiche”.

Parla anche il portiere Sarri: “Vengo da un anno dove ho sempre giocato a Pontedera. Questo è un percorso di crescita con la Juve Stabia. Ora meglio di un paio di mesi fa. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione. I compagni mi hanno dato una mano. Questo deve essere un punto di partenza. Dobbiamo sempre avere un atteggiamento efficace. Il Bari è una grande squadra con ottimi attaccanti. Ottimo risultato per noi”.

Domenico Ferraro