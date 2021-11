La Juve Stabia trionfa con il Bari fermando la capolista: le vespe vincono per 1-0 cogliendo un meritato successo.

Match winner il bomber Eusepi che trasforma il rigore decisivo alla fine del primo tempo. Per il Bari è il secondo stop consecutivo in trasferta ed è una sconfitta su cui riflettere.

I giallobluùhanno giocato con ardore e concentrazione e saputo soffrire nella ripresa quando il Bari ha cercato di pareggiare ma senza efficacia.

Per le vespe un successo che galvanizza tutto l’ambiente e che permette loro di scalare posizioni in classifica.

La Juve Stabia si dispone con il 4-2-3-1: in difesa out Tonucci e Cinaglia, c’è l’inedita coppia centrale formata da Troest e Caldore. In attacco Eusepi è la punta centrale, supportato dal tridente Bentivegna, Stoppa e Panico.

Il Bari gioca con il 4-3-1-2 con Botta dietro Antenucci e Simeri davanti. A centrocampo assente Maita, al suo posto c’è Scavone. Tanti gli ex stabiesi nelle fila degli ospiti: il portiere Polverino, il difensore Ricci, i centrocampisti Mallamo, De Risio e Di Gennaro, le punte Simeri e Paponi.

Nei primi venti minuti il match è molto equilibrato, con le compagini che affrontano con schermaglie a centrocampo.

La prima occasione è appannaggio della Juve Stabia al 20′: cross dalla destra di Donati e palla in area per Panico, il cui tiro a rientrare viene parato da Frattali, successivamente sul prosieguo dell’azione ci prova di testa Eusepi con palla di poco alta sulla trasversa.

Nell’azione in questione, prima dell’occasione per Panico, la Juve Stabia reclama un penalty per una sospetta spinta da tergo su Eusepi in area da parte di un difensore barese.

Nella seconda parte della prima frazione la Juve Stabia alza il baricentro della manovra e costringe il Bari sulla difensiva.

Al 35′ Panico tenta la battuta dal limite dell’area con palla fuori.

Il Bari risponde con Simeri al 44′ dai 25 metri: Sarri blocca in due tempi.

Al 46′ passa la Juve Stabia su rigore trasformato da Eusepi. Il penalty è assegnato dall’arbitro per fallo di mano di Gigliotti in area dopo un intervento scomposto per contrastare lo stesso Eusepi.

Il primo tempo termina sul punteggio di 1-0: Juve Stabia ben centrata e manovriera, Bari troppo rinunciatario.

Ad inizio ripresa il Bari cambia schema passando al 4-3-3: dentro Marras e Di Gennaro , fuori i deludenti Botta e Scavone.

Il Bari stringe i tempi e la Juve Stabia sostituisce l’infortunato Eusepi con Evacuo e l’esterno Bentivegna con il centrocampista Berardocco, passando al 4-3-3.

Al 14′ gran tiro a giro di Panico dal limite sinistro dell’area e palla deviata in angolo , ottima occasione per le vespe.

Nel finale il Bari butta nella mischia anche l’attaccante Citro giocandosi il tutto per tutto alla ricerca del pareggio.

La Juve Stabia si rintana nella propria trequarti a protezione del vantaggio . Al 40′ gran parata di Sarri su punizione di Pucino.

Al 42′ Bari in 10 per l’espulsione di Gigliotti per doppia ammonizione.

Il recupero è di sei minuti, il Bari spinge e il Menti diventa una bolgia per sopportare le vespe.

La Juve Stabia gestisce bene la gara e porta a casa un grande successo. Le vespe escono sotto gli applausi scroscianti dei tifosi di casa.

Tabellino

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri 6.5; Donati 6.5 Troest 7 Caldore 7 Rizzo 7; Davi’ 6.5 Scaccabarozzi 7 (45′ st Esposito sv); Bentivegna 6 (9′ st Berardocco 6.5) Stoppa 6.5 Panico 6.5 (32′ st Guarracino 6); Eusepi 7 (9′ st Evacuo 6) . All.: Sottili 7.

Bari (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 5.5 Gigliotti 5 Terranova 5.5 Ricci 5.5; Scavone 5 (1′ st Di Gennaro 5) Bianco 5.5 (15′ st D’Errico 5.5) Mallamo 5 (31′ st Citro 5) ; Botta 5 (1′ st Marras 5.5); Antenucci 5 Simeri 6 (15′ st Cheddira 5.5) . All.: Mignani 5.5 .

Arbitro: Marini di Trieste 6. Guardalinee: Vitali – Terenzio. Quarto ufficiale: Djurrdjevic di Trieste. Marcatori: 46′ pt Eusepi (rig. JS). Espulso: 42′ st Gigliotti per doppia ammozione. Ammoniti: Bianco (B), Gigliotti (B), Ricci (B), Evacuo (JS), Guarracino (JS). Note: spettatori circa 1000 . Angoli 2-4. Recupero: 2′ pt – 6′ st.

Domenico Ferraro