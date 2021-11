Guarda un po’ chi si rivede, Napoli. Torna alle pendici del Vesuvio l’Hellas Verona, che in quella serata di quasi 6 mesi fa ha tolto al Napoli la Champions League, proprio quando sembrava che tutto fosse fatto.

Gli azzurri hanno quindi un conto in sospeso con gli scaligeri: questa Champions da rivendicare può essere uno stimolo per i calciatori di Spalletti.

Un altro motivo per vincere questa partita prevede semplicemente di onorare la maglia. Sì, perché domani (così come contro Inter e Lazio) sulle maglie che indosseranno i calciatori del Napoli ci sarà raffigurata la faccia del più grande di tutti i tempi, circondata da spirali: ovviamente stiamo parlando di Diego Armando Maradona, la quale maglia è firmata EA7. Domani partirà anche la vendita del Maradona Game, ovvero il nome delle divise: parte dei ricavi andrà in beneficenza.









Sarà sicuramente una partita tosta domani, contro un Verona che con Tudor sta diventando la sorpresa del campionato e che ha già frenato di misura la Roma e la Juventus, per non parlare poi del poker alla Lazio. Anche il Milan stava diventando preda dei gialloblu, poi i rossoneri con una rimonta iconica si sono salvati ottenendo i 3 punti.

Napoli quindi chiamato a giocare una grande partita, contro un ottimo avversario: potrebbe tornare in campo Osimhen, proprio nel momento del bisogno, in una partita nella quale ci si può aspettare un ribaltamento di fronte solo da parte del nigeriano. Si riaggregano in gruppo anche Insigne e Fabiàn Ruiz, i quali hanno saltato la trasferta di Varsavia solamente in via precauzionale rispetto ad Osimhen, che non aveva recuperato dall’infortunio.







Spalletti può quindi contare su 3 giocatori a lui preziosissimi: domani però il Napoli potrà finalmente contare sul fattore aggiunto, che moltissime volte ha portato gli azzurri alla vittoria con il suo calore. Ebbene sì, gli ultras tornano ad affollare le gradinate. Al momento ci sarà solamente la Curva A, che domani tiferà per la prima volta al Maradona in questa stagione occupando i sediolini dell’anello inferiore.

E quindi una delle tifoserie più calorose al mondo torna a trascinare il Napoli, ma ora è tempo di passare alle probabili formazioni. Solito 4-2-3-1 a mò di 4-3-3 per il Napoli. Ospina torna in porta, Di Lorenzo e Mario Rui terzini. Per rimediare all’assenza di Koulibaly non ci sarà neanche Manolas: Spalletti non ha scelta, al fianco di Rrahmani scenderà in campo Juan Jesus. Politano favoritissimo su Lozano, titolari anche Fabiàn, Insigne e Osimhen.







Tudor metterà in campo i suoi seguendo un 3-4-2-1: Montipò in porta, i 3 pilastri che lo sorreggeranno saranno Dawidowicz, Gunter e Casale. Sugli esterni Faraoni (per lui si prevedono parecchi fischi) e Lazovic, a centrocampo Tameze e Veloso. Simeone punta sostenuto da Barak e Caprari.

L’arbitro sarà il signor Ayroldi, al VAR Abisso. Non resta che vincere per il Napoli, specialmente perché dopo la sosta in un mese gli azzurri se la vedranno con Inter, Lazio, Atalanta e Milan. A proposito di Milan, domani sera il derby: per il Napoli è questa la volta buona per riportarsi in vetta da soli?

Giuseppe Garofalo