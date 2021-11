Arcane: i nostri pensieri sullo spettacolo Netflix targato League of Legends

Arcane, un'avvincente avventura animata creata da Riot Games e Fortiche Productions per i fan dell'universo di League of Legends

Netflix e Riot hanno investito parecchio denaro in Arcane, lo spettacolo animato che cerca di approfondire l’universo di League of Legends ed esplorare i retroscena di personaggi che non abbiamo mai visto prima sotto questa luce.

Dai momenti di apertura del primo episodio mentre Vi e Jinx sfrecciano sui tetti alla ricerca di un laboratorio da saccheggiare.







E’ chiaro che Fortiche Productions è desiderosa di espandere questo mondo immaginario che i giocatori del MOBA incalliti e i nuovi curiosi allo stesso modo troveranno avvincente.

Sorprendentemente, funziona.

Link al sito ufficiale: https://arcane.com/it-it/

Incipit della serie

È facile perdersi, ma i “production values” sono così sbalorditivi e le performace visive così impressionanti che Arcane ti attira e si rifiuta di lasciarti andare.







Arcane si concentra principalmente sui personaggi di Vi e Jinx, doppiati da Hailee Steinfeld ed Ella Purnell.

I due personaggi si ritrovano orfani dopo la tragica scomparsa dei genitori, e vengono accolti dalle classi meno abbienti.

Trovando rifugio nella città sotterranea di Zaun dove la criminalità dilaga e la gente non ha paura di tradirsi per sbarcare il lunario.







Ma forgiano una nuova vita, e ne fanno tesoro.

Sopra si trova Piltover, una città distopica infatuata dalla propria decadenza.

Gli agenti camminano per strada, minacciando di catturare coloro che non appartengono alla città, incluse il nostro duo di eroine, con i minuti di apertura che li seguono e un gruppo disordinato di amici che cercano di rubare un’officina piena di attrezzature magiche.







Ogni personaggio si muove con uno scopo in cel-shading.

Le espressioni facciali sono emotivamente risonanti mentre i pugni atterrano con un tonfo soddisfacente.

Una delle prime sequenze di inseguimento ha un intero equipaggio di persone inseguite dalle guardie.







Si può davvero sentirle sbattere contro i muri mentre lottano per rimanere in piedi.

L’ingegno di Riot Games

Arcane è inteso come una storia di origine per Vi e Jinx, che è probabilmente la cosa più intelligente che Riot avrebbe potuto fare con un progetto come questo.

League of Legends è ingombrante per natura, quindi scegliere di raccontare una storia più piccola e isolata basata su due dei suoi personaggi più amati evita le insidie ​​che spesso emergono con adattamenti più ambiziosi.







Stringendo la sua attenzione, Arcane è in grado di farci curare i suoi personaggi e questa fetta del suo mondo pantagruelico.

Colpi d’occhio e Easter Eggs

Non sono un esperto di League of Legends, semmai il franchise mi ha sempre sopraffatto, con gran parte della sua tradizione significativa e dei momenti dei personaggi nascosti in materiale supplementare che non ho interesse a sfogliare.

Arcane sembra una reazione diretta a quelle lamentele, iniziando la narrazione in un luogo in cui ho potuto crescere per apprezzare i suoi personaggi e capire le loro motivazioni.







Sono sicuro che molto sarà scritto su questo spettacolo dagli esperti di LoL che individuano ogni uovo di Pasqua nascosto.

Ma una discreta maggioranza di osservatori saranno relativamente nuovi arrivati.







La storia di Arcane

Vi e Jinx sono in missione per ridurre il divario sociale tra la loro patria in difficoltà e l’illustre città sopra, e come possono imparare a esercitare la magia in un modo che finalmente dia loro l’opportunità di combattere contro la classe dominante.







Non è esattamente una storia originale di perseveranza, ma è eseguita in modo così elegante che i suoi elementi di trama più innocui sono banali da trascurare.

Anche le cose si complicano man mano che la trama procede, con Vi e Jinx che si schierano per ideologie diametralmente opposte su cui persino io ho faticato a schierarmi.

Vedendo il merito in entrambe le prospettive.







Riesco a vedere gli alleati che si rivoltano l’uno contro l’altro mentre lo spettacolo continua, atteggiamenti definiti dal dolore tanto quanto lo sono dalla rettitudine.

E spero che continui a sfoggiare una tale complicazione stratificata.

Vedere Jinx iniziare la sua vita giocando con armi da fuoco ed esplosivi da bambina prima di diventare una forza da non sottovalutare è così soddisfacente.







La crescita delle sue capacità di combattimento giustapposto al modo in cui si allontana sempre più dal gruppo di amici che vengono a vederla come un peso.

Mentre Arcane sta chiaramente cercando di esplorare la dicotomia tra ricchi e poveri, evita l’errore infantile di rendere il conflitto così nero su bianco.

Coloro che sono cresciuti nella prosperità si ritrovano accusati di crimini che non hanno commesso, soggetti a un sistema che per anni hanno considerato vantaggioso.

Quando la situazione cambia, non ci vuole molto prima che si rendano conto che questo mondo ha bisogno di cambiare in meglio.







I personaggi che conosci e ami dell’universo più ampio si incontreranno in Arcane, combatteranno e cercheranno di uccidersi a vicenda per ciò che considerano la cosa giusta.

I set come questo funzionerebbero comunque, ma lo spettacolo fa uno sforzo per arricchire gli sfondi selezionati e dare ai suoi eroi un motivo per distinguersi oltre il loro aspetto appariscente.







Il Trailer di Netflix

La grafica di Arcane riesce a imitare il gioco a un livello sorprendente, trasformando frammenti fluorescenti normalmente confinati in filmati fantasiosi in una storia che danza fuori dallo schermo.

Motivi selezionati ed elementi tematici sono riprodotti in modo ridicolo, con lo spettacolo intento a stabilire una selezione di cattivi.

Cattivi con cui i nostri eroi devono combattere man mano che crescono nei personaggi con cui abbiamo familiarità.







Ma è ciò di cui ha bisogno un universo come questo se spera di riuscire alla sua prima corsa.

League of Legends è stato per anni uno dei più grandi giochi del mondo e solo di recente ha iniziato a dedicarsi a spin-off e adattamenti che trattano il franchise come il colosso che è in realtà.

Lo descriverei come discretamente popolare, ma Arcane ha la possibilità di cambiare questa percezione in grande stile.







Impressioni finali

Non voglio iniziare a fare spoiler come parte delle mie prime impressioni, ma avremo altro da dire su Arcane.

Nelle prossime settimane quando arriveranno gli episodi futuri e la narrazione inizierà a lasciare il segno.

In questo momento, questo è uno spettacolo che vale la pena provare per i fedeli di League of Legends.







Mentre si posiziona anche in un luogo in cui i nuovi arrivati ​​possono saltare nel suo mondo e non sentirsi completamente persi.

Alcuni luoghi e personaggi ti passeranno per la testa, ma vale la pena preservarli per le immagini lussureggianti e le esibizioni evocative.

Questo non mi farà installare il MOBA, ma non ci sta provando, e questo regna.