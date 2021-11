I Bianchi oplontini superano la Frattese con una gara attenta

Una partita sofferta come ai vecchi tempi, una vittoria che non solo fa morale, ma ridà fiducia ad un ambiente che sta riprendendosi la squadra

Pochi minuti di arrembaggio iniziale ed è rigore per il Savoia: arriva l’esperienza del ragazzino di parecchie primavere ed il tiro spiazza il pur bravo portiere, dando la vittoria ai bianchi torresi.

E’ finita così la partita tra i nero stellati ed i bianchi di Torre Annunziata, ma non inganni il risultato, c’è stata gara.









La Frattese ha imbastito un gioco magari un po’ macchinoso, ma non è riuscita a gonfiare la rete difesa da un Landi che sempre di più, incarna la tradizione dei grandi portieri in maglia Savoiarda. Nel secondo tempo, infatti, con una respinta di piede ed una parata strepitosa ha salvato il risultato.

C’è stato anche un goal annullato dei bianchi per sospetto fuori gioco ed una traversa del neo entrato Raffaele Russo che in una stupenda corsa ha fatto fuori tutti, e con un pallonetto ha centrato in pieno il legno. Poteva essere un risultato più pingue, ma va bene così, i nero stellati sono una squadra di vertice ed ai torresi dopo l’inopinata sconfitta di Pozzuoli, servivano i tre punti per riprendere la salita verso i piani alti e i tre punti sono arrivati.





Una partita sofferta come ai vecchi tempi, una vittoria che non solo fa morale, ma ridà fiducia ad un ambiente che sta riprendendosi la squadra, scacciando via i cattivi pensieri.

La società sta lavorando per prendere in gestione lo stadio con un contratto trentennale, si sta rinforzando il settore giovanile e dulcis in fundo sta allestendo una squadra di calcio femminile. E’ forse tempo di dare fiducia a questa nuova società che sta lavorando per restare qui a Torre ed ivi lasciare un’impronta durevole nel futuro. Si tutt belli cose, ma mò jamme a Ischia e verimm i fa risultat, nun è facile, ma se putess fa.

Ernesto Limito