L’Oplonti Volley cala il poker. Sono quattro, in altrettante gare, le vittorie di fila conquistate dalle ragazze di mister Luciano Della Volpe. Ancora un 3-0, nella partita casalinga contro il Volley World, che porta tre punti e primato in casa oplontina.

Dodici set vinti finora, nessuno perso. Un ruolino da grande per la prima della classe che raggiunge quota 12 punti, davanti a San Giorgio Volley, ferma a 9 punti ma con una gara in meno, e davanti alla Polisportiva Matese, bloccata a 9 punti proprio dal San Giorgio.







Per quanto riguarda la cronaca della gara, match subito in discesa per le padroni di casa che chiudono la pratica Volley World in tre set (25-12, 25-5, 5-16).

Mette subito la quinta l’Oplonti Volley (12-7) spinta dal capitano Elena Drozina. Eccezionali le schiacciate vincenti di Eleonora Sorrentino (3-3) e quella di Daniela Foniciello (10-6). Ottima anche la prestazione di Emy Celotti: vincenti una serie di battute che portano l’Oplonti ad allungare la distanza (19-10). Poi la volata per la vittoria del primo set (25-12).

Siamo al secondo set che le padrone di casa fanno proprio senza grandi difficoltà. Un punto dopo un altro portano l’Oplonti sul 16-2. Da menzionare il colpo di Eleonora Sorrentino (16-2) e poi quello del capitano Drozina (18-3). Diventa poi agevole per le ragazze di mister della Volpe chiudere anche il secondo set (25-5).

Siamo al terzo set, un po’ più tirato rispetto ai primi due ma comunque senza storia. Le giovanissime del Volley World provano a contrastare la supremazia dell’Oplonti ma nulla possono contro l’elevato spessore tecnico della formazione di Torre Annunziata.

Finisce 25-16 il terzo set che vale la vittoria per 3-0 e la testa della classifica del Girone A del Campionato di Serie C Femminile.







Il Tabellino

Asd Vesuvio Oplonti Volley 3

Volley World Napoli 0

(25-12, 25-5, 5-16)

Asd Vesuvio Oplonti Volley: Esposito R. (3), Drozina (4 K), Esposito B. (10), Sorrentino (16), Celotti (17), Foniciello (18), Lamberti S. (7 Libero). Coach: Della Volpe

Volley World Napoli: Casotti (4 K), Del Pennino C. (8), Autiero M.P. (15), Peluso (17), Autiero M. (19), Del Pennino F. (23), Apollaro (11 Libero). Coach: Menditti

Le Interviste

Coach dell’Oplonti Volley Luciano Della Volpe:

«Una bella vittoria. Abbiamo giocato bene in quasi tutti i fondamentali. Ci sono sempre delle cose da migliorare, perché vogliamo sempre fare meglio possibile, ma va bene così. Non ci sono partite facili, al contrario di quello che può sembrare, ma le partite diventano facili quando riesci a giocare la tua miglior pallavolo. Siamo stati molto bravi sulla battuta e le nostre avversarie si sono trovate in grande difficoltà».

Impeccabili questa sera le atlete dell’Oplonti Volley, le pare?

«Molto bene in battuta, che abbiamo provato durante la settimana. E’ positivo quando una cosa che si prova durante gli allenamenti ti riesce, quindi siamo molto contenti di questa cosa. Quattro vittorie consecutive, tuttavia, sono un buon viatico per fare bene».

Al di là del singolo risultato, cominciano a vedersi i sacrifici di un duro lavoro che c’è dietro.

«Alla fine il lavoro paga sempre. Ci teniamo molto a fare bene per questi dirigenti che danno tutto, per questa società organizzata molto bene, che dà il cuore in ogni situazione. Una vittoria che dedichiamo proprio ai dirigenti che ci anno stare tranquilli durante la settimana e noi non possiamo che ringraziarli con un successo dopo l’altro».





La schiacciatrice dell’Oplonti Volley Emy Celotti:

«Siamo sempre più soddisfatti della squadra che cresce sempre di più gara dopo gara. Abbiamo avuto la meglio contro una squadra molto giovane grazie, forse, proprio alla nostra esperienza. Ma credo che il Volley World h grosse potenzialità e può fare sicuramente ne in futuro».

I sacrifici fatti in allenamento cominciano a dare i primi frutti…

«Stiamo lavorando tantissimo e giorno per giorno cerchiamo di migliorare sempre di più. Cercheremo di fare sempre meglio».