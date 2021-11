Stamattina gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, presso i porticati del plesso edilizio di case popolari di via Solimena a Sant’Antimo, una persona che, alla loro vista, è entrata in modo frettoloso in un ripostiglio abusivo ricavato nell’androne di un palazzo.







I poliziotti hanno bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un involucro contenente 0.5 grammi di hashish e, nello sgabuzzino, hanno rinvenuto un blocco e due stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 66 grammi, un bilancino, diverso materiale per il taglio della droga e 90 euro.

Un 30enne di Sant’Antimo, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il locale è stato sottoposto a sequestro.