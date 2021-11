Nell’accogliente location del Delirum, il rhum club letterario di Pompei, nasce una nuova associazione tutta al femminile che unisce incontri ludici a tematiche culturali e sociali. “Donne che aiutano altre Donne a costruire, promuovere e tutelare i propri diritti”.



Licia Petraccone, titolare del rhum bar Delirum, e Francesca Liguori sono le socie fondatrici di questo splendido progetto.

“Sono tante le Donne che fumano il sigaro e dal confronto con esse è sempre emerso però il rammarico di sentirsi giudicate e criticate per questa loro passione. Siamo ancora in una società in cui i ruoli di genere sono ben radicati purtroppo”. Così ci racconta Licia Petraccone presidente dell’associazione: “Abbiamo immaginato il Woman Cigar Club come un luogo in cui ogni donna possa sentirsi accolta ed apprezzata, in cui non debba sentirsi giudicata”.





Una bella iniziativa questa che vede la condivisione della passione per il sigaro e fumo lento come momento di incontro, educazione ed impegno sociale. Il Delirum, locale che a Pompei si è sempre distinto per la sua inclinazione a coniugare l’intrattenimento all’arte e alla cultura, oggi diviene anche teatro di emancipazione ed avanguardia, toccando temi sociali importanti.

Gennaro Cirillo