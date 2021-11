Rapina in banca a Volla, in provincia di Napoli, stanotte. La cassa continua dell’istituto di credito che si trova in via Rossi asportata con una ruspa. Le strade della città bloccate con i camion messi di traverso per impedire l’arrivo delle forze dell’ordine. Il colpo alle 4 di notte, con un boato enorme che ha spaventato tutti i residenti. Colpita la banca Bper. È la seconda volta che accade. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno avviato le indagini. Acquisite le immagini delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella banca e in zona per poter individuare e identificare i rapinatori. Secondo le prime ricostruzioni, ignoti, utilizzando una ruspa, hanno asportato una cassa continua che era all’interno della banca.







I residenti svegliati dal boato nella notte

Alcuni residenti hanno raccontato sui social di essere stati svegliati nel cuore della notte da forti rumori in via Rossi. Il muro esterno della banca è stato buttato giù con una pala meccanica. I rapinatori hanno architettato un piano complesso, utilizzando molti mezzi pesanti. Diversi camion sono stati piazzati di traverso sulle strade di accesso alla banca, in diversi punti della città, per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine e per guadagnare tempo per poter portare via la cassaforte. Secondo le prime testimonianze sarebbero state bloccate in questo modo tre strade di accesso. Secondo i residenti, la rapina in banca non sarebbe la prima. Già in passato ci sarebbe stata un’altra rapina con modalità eclatanti, avvenuta con l’uso di gru e mezzi pesanti.

