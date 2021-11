Seconda uscita stagionale per CBTA Torre Annunziata in gemellaggio con il BTS Stabia

Sabato 13 novembre è in programma la seconda uscita stagionale per i lupacchiotti del Centro Basket Torre Annunziata impegnati nel gemellaggio con il BTS Stabia.

Ci saranno tre incontri che vedranno impegnati tanti bambini che sicuramente daranno vita a partite avvincenti e soprattutto divertenti:” Non vediamo l’ora di riammirare i nostri mini atleti – afferma Francesco Gargiulo – dopo aver rotto il ghiaccio a Boscoreale ci aspettiamo dei passi in avanti dal punto di vista emotivo, staremo a vedere”.

Uscito il girone per la formazione under 19 con la presenza delle due squadre di Piscinola, di Pro Cangiani, Sorrento, Flegrea, Pozzuoli, Napoli Basket e Cestistica Ischia, obiettivo per Antonio Balzano e compagni di raggiungere quanto meno i play off per raggiungere la seconda fase.

Il CBTA, alla soglia dei suoi 30 anni di attività, si sta preparando ad accogliere chiunque abbia voglia di provare a giocare a pallacanestro (info 3355429721) nelle palestre della scuola media Pascoli, attivo anche il servizio bus a domicilio.