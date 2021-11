Covid: I dati irlandesi sulla trasmissibilità all’aperto mostrano che il contagio è limitato allo 0,1%

Pochi mesi fa sono stati presentati alcuni dati in Irlanda che hanno messo in evidenza la percentuale di trasmissibilità del Sars-Cov-2 all’aperto è limitata.

I dati irlandesi mostrano che la trasmissibilità all’aperto è di 1 caso su 1000, quindi lo 0,1%.

A conferma di ciò, degli oltre 232,164 casi registrati fino al 24 marzo 2021 solo 262 provenivano da contagi rilevati all’aperto.

Nella Repubblica d’Irlanda si sono avuti 42 focolai in zone all’aperto: uno comunitario che ha rappresentato 7 casi, 21 focolai che si sono riscontrati all’interno di cantieri (124 casi), mentre 20 focolai erano legati alle attività sportive e fitness (131 casi).

I dati HPSC, che è il Centro di Protezione e Sorveglianza Sanitaria dello Stato, sono stati forniti in risposta a una domanda della testata giornalistica Irish Times. I numeri si sono basati su luoghi che sono principalmente associati ad attività all’aperto, come ad esempio sport outdoor e cantieri edili, ma anche focolai trovati in luoghi dove si svolgeva una data attività all’aperto. L’HSPC ha fatto sapere però che “non è in grado di determinare dove si è verificata la trasmissione”.

Il professor Mike Weed dell’Università di Canterbury ha studiato 27.000 casi di Covid-19 sulla base di 6.000 dati ed ha spiegato che stare all’aperto è sicuro (anche riunirsi), se ci si adegua ad una corretta gestione del rischio.

“La nostra conclusione è che in molti settori…dovrebbe essere possibile mettere in atto adeguate mitigazioni basate sull’evidenza per fornire eventi e attività all’aperto in un modo che non aumenti il ​​rischio dalla trasmissione sporadica all’epidemia di cluster”, ha affermato il professore Weed all’Irish Times.

Ed Lavelle, professore di biochimica al Trinity College di Dublino, ha detto addirittura che i risultati raccolti sono “una grande notizia e confermano molte delle prove provenienti dagli Stati Uniti”. Queste prove hanno dimostrato che le attività esterne sono sicure.

Mentre invece Orla Hegarty, professore assistente presso la scuola di architettura dell’University College di Dublino, ha spiegato che è difficile per l’Health Protection Surveillance Centre (HPSC) misurare la trasmissione all’aperto proprio perché edilizia e sport possono essere sia all’aperto che al chiuso. Ha aggiunto inoltre che il rischio all’aperto è basso “se le persone si mantengono a distanza fisica, evitano conversazioni ravvicinate”, ma anche se le persone “fanno molta attenzione che i trasporti condivisi e i bagni condivisi siano molto ben ventilati”, oltreché vi rimangano poco tempo ed indossino mascherine protettive (DPI).

Hegarty ha specificato ancora: “Il rischio di infezione è basso all’aperto perché, a meno che tu non sia vicino a qualcuno infetto, la maggior parte del virus verrà probabilmente spazzata via e diluita nella brezza, come il fumo di sigaretta”.

Dal 26 aprile sono state autorizzate le attività sportive all’aperto e delle piazze, mentre zoo, siti storici ed alcuni negozi outdoor hanno ripreso dal 5 maggio.

Il ministro del turismo Catherine Martin, insieme a Fáilte Ireland (Irish Tourism Trade Support), avevano quindi annunciato l’istituzione di un fondo di 17 milioni di euro da destinare alla richiesta di finanziamenti per ristoranti, con sovvenzioni di circa 4.000 euro (per ogni sede) che potranno coprire le spese sostenute dall’aprile 2020.