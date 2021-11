Non importa che tu abbia giocato o stia giocando ad un casinò online o reale, in quanto le slot sono e saranno sempre il tipo più popolare dei giochi da casinò. Ce ne sono centinaia tra cui scegliere, quindi quali fattori dovresti considerare?

La risposta non è affatto semplice, in quanto, tutto dipende dal gusto della singola persona e dello stato mentale in cui ci si trova. Facciamo l’esempio del casinò reale. Entri e cammini verso la sala slot. Una volta entrato, troverai diverse persone posizionate davanti le postazioni di gioco.

A quale ti metterai a giocare?

Probabilmente a quella dove ci sarà una maggiore concentrazione di gente in quanto potrebbe essere la più ricca, in quanto adocchiata da giocatori più esperti. Oppure a quella con un grosso jackpot progressivo, pronto per essere vinto.

Nel mondo online, purtroppo, le cose non sono così semplici, in quanto si gioca in maniera semi isolata e spesso la scelta ricade su quei due o tre giochi messi in evidenza. Se vuoi però giocare con testa, scegliendo un gioco per le sue caratteristiche, ecco quelle che dovresti considerare prima di giocare.

Seleziona un tema

Il tema è una delle parti più importanti del gioco. Diciamocela tutta: se a me non piace la pesca, probabilmente non giocherò a Fishin Reel di Pragmatic Play. In genere i giocatori sembrano amare le slot machine a tema Egizio e mistero, ma la lista è davvero lunga.

Abbiamo slot a tema vecchio west, cartoni animati, cibo e ristoranti, supereroi e tanto altro ancora. Per tua fortuna la maggior parte di questi giochi sono anche offerti in formato demo, in modo che potrai giocarli senza dover spendere un solo euro.

La versione demo di questi giochi ti permette anche di conoscerne le meccaniche e capire quando e come queste slot pagheranno durante la partita, un fattore fondamentale se si vuole portare a casa qualche vincita.

Offerte speciali per le slot

Su internet in particolare, troverai spesso offerte speciali che si applicano a slot specifiche, che si tratti di 50 giri gratis su Starburst o la possibilità di giocare a giochi VLT Novomatic gratis. Ha sempre senso approfittare di questi tipi di offerte, anche perché possono portarti a grandi giochi che altrimenti non avresti potuto provare.

Ce ne sono davvero a bizzeffe online. Questo perché – i casinò online – sanno bene che i giocatori vengono ingolositi dalla possibilità di giocare alle slot online con giri gratis e senza dover depositare. Insomma, se stai pensando di giocare a queste macchinette online, considera di cercare qualche promozione dedicata.

Ricorda sempre di controllare i termini e condizioni delle singole promozioni di gioco prima di riscuoterle. Questo perché – i termini e condizioni – nascondono spesso i requisiti per il successivo incasso del bonus stesso.

Tra questi abbiamo per esempio il volume di giocata, il quale indicherà quante volte il totale bonus dovrà essere giocato prima di poter essere riscosso.

Caratteristiche extra

Anche le caratteristiche extra sono molto importanti nel giochi di slot. Prendiamo per esempio Joker Wild di Netent: questo gioco non ha quasi caratteristiche extra e ricorda i primi giochi di slot, a cui tante persone – comunque – sono ancora legate.

I giocatori online però sono abituati ad altro e cercano slot machine con tante funzioni e caratteristiche extra. Parliamo di giri gratis, simboli scatters, wild, jackpot progressivi e tanto altro ancora. Tutte cose capaci di rendere il gioco un pelo più piccante ed anche più avvincente.

In genere le caratteristiche vengono elencate nella descrizione del gioco di slot e non avrai problemi a trovarle quando deciderai di giocare ad una nuova slot.