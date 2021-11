Il lockdown per i NON vaccinati è incostituzionale

Il Presidente emerito della Corte costituzionale, Antonio Baldassarre, chiarisce che un eventuale lockdown per persone non vaccinate sarebbe “in tutto incostituzionale”.

L’accademico italiano respinge dunque gli inviti che si sono palesati in questi giorni, spiegando che o si mette un obbligo oppure le persone vanno lasciate libere di decidere senza costrizioni.

All’Adkronos Baldassarre, riguardo le ipotesi di blocchi per i non vaccinati, ma anche sull’idea diffusa di eliminare la possibilità dei tamponi dice: “Non si può fare. E’ assolutamente discriminatorio ed in tutto incostituzionale. O si impone a tutti l’obbligo vaccinale per legge o si lascia intatta la libertà di scelta“.

“Se si lascia la libertà di scelta non si può discriminare chi non si vaccina. Un lockdown che impedisca la circolazione ai non vaccinati è dunque assolutamente incostituzionale”, afferma ancora Baldassarre.

Sul fatto che l’obbligo di passaporto verde possa essere imposto anche nei luoghi all’aperto, il professore aggiunge: “La certificazione verde garantisce la libertà di scelta tampone-vaccino, dunque non è incostituzionale. Ma l’obbligo di green pass non è assolutamente estendibile all’esterno perché è dimostrato che all’aperto il rischio di contagio non c’è, se si rispettano le misure di sicurezza”.

Baldassarre specifica che “se non c’è obbligo vaccinale, non si possono eliminare i tamponi perché non si possono penalizzare i non vaccinati in assenza di obbligatorietà”.

Per il giurista si possono quindi “adoperare cautele” e non discriminazioni “come il lockdown ai non vaccinati, in cui invece – dice – sarebbero soppresse tutte le libertà costituzionali”.

Andrea Ippolito