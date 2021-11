Covid, Austria: Ingresso gratuito al “sauna club” per chi si vaccina. L’offerta di un bordello di Vienna

Un bordello di Vienna ha offerto l’ingresso gratuito al “sauna club” ai clienti che decideranno di farsi vaccinare contro il Covid.

La casa di appuntamenti Funpalast della capitale austriaca – comunica il Daily Mail (Mail online) – offre quindi una sessione di 30 minuti nel “sauna club” a sfondo sessuale con una delle “signore” che i neo vaccinati potranno scegliere.

La struttura fa sapere che l’iniziativa, partita questo 1 novembre, potrà servire ad incrementare le entrate dopo il calo subito a causa dei bassi tassi di inoculazione.

L’Austria, lo ricordiamo, ha introdotto nuove regole che vietano alle persone ancora non vaccinate di entrare all’interno dei bar, pub, ristoranti, hotel, parrucchieri ed altri locali, come ai grandi eventi pubblici.

Al momento circa il 65% della popolazione austriaca è completamente vaccinata.

Il proprietario del club afferma che “a causa della pandemia” hanno registrato un “calo del 50% (delle presenze nel locale, ndr.)”, inoltre che con questa iniziativa sperano in un “nuovo aumento del numero di clienti”.

L’imprenditore ha però fatto sapere anche che, considerando la posizione del locale Funpalast (si trova vicino a un monumento del pittore Gustav Klimt, ndr.) i clienti potrebbero usare la statua “come scusa per il ritardo” quando rientrano a casa.

I vaccini saranno offerti per tutto il mese di novembre, ogni lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 22:00, per un buono spesa del valore di 40 euro.

Anche i ragazzi di 14 anni possono utilizzare la clinica, a condizione che siano accompagnati da un adulto, mentre le donne sono incoraggiate a visitare il locale, nel rispetto delle leggi sull’uguaglianza dell’Austria.

Il governo nel frattempo prevede una fase di quattro settimane per spingere gli attendisti a farsi vaccinare.

In Austria si è parlato (QUI) anche di lockdown per i NON vaccinati se aumenteranno i casi Covid.

Andrea Ippolito