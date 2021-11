Si chiama EUth Pages for Future: progetto voluto dal Parlamento Europeo, grazie al quale i giovani potranno dare vita a Laboratori di Idee e alla fine presentare un dossier di proposte. Tema centrale è la tutela del Patrimonio Ambientale.

Ogni giornata sarà dedicata ad una parola. La prima a Lex, la seconda a Paideia, la terza a Sophia. Durante la tre giorni del Festival i giovani non solo incontreranno filosofi, scrittori, esponenti del mondo accademico nell’ambito di un percorso che andrà dall’antico al contemporaneo ma parteciperanno ad un laboratorio di idee. Elisabetta De Simone, anni 29, è stata nominata dalla Fondazione GaragErasmus, Ambasciatrice del Progetto Europeo EUth Pages For Future e avrà il compito di girare l’Italia, incontrare i giovani italiani per raccogliere idee sulla tutela del patrimonio ambientale che saranno parte del dossier di proposte al Parlamento Europeo e il suo percorso inizierà proprio da Massa Lubrense, la sua città d’origine, Venerdì 12 Novembre, alle ore 17, presso la sede di Archeoclub D’Italia. Con Elisabettà ci sarà Miriam Ruocco, ricercatrice presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, premiata presso l’Accademia Nazionale delle Scienze durante la ricorrenza dei cento anni della genomica. Miriam illustrerà anche le importanti attività di ricerca a tutela del mare. Con loro avremo i volontari dell’European Solidarity Corps del project M.A.R.E. curato dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Dunque giovani da tutta Europa che daranno vita ad un Laboratorio di idee sulla tutela del patrimonio ambientale e culturale in un contesto complesso che è quello dei cambiamenti climatici. Un vero ponte guardando ai risultati della Cop 26 di Glasgow ma passando per Bruxelles ”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia alla vigilia del Festival della Classicità “BookSophia Festival” in programma da domani e fino a Sabato a Capo di Sorrento con la collaborazione del Comune di Massa Lubrense con ben 13 conferenze di cui 8 in presenza e 5 online.







Apertura domani in presenza, alle ore 9, presso la Sala Conferenze del Centro Parrocchiale a Capo di Sorrento, alla presenza di Stefano Ruocco, Presidente di Archeoclub D’Italia sede di Massa Lubrense, Stefano Ruocco, del Direttore del Festival, Domenico Palumbo, di Ilenia D’Oria, Presidente Archeoclub d’Italia sede di Avellino, ma anche di docenti dell’Università di Salerno, Venerdì 12 Novembre, alle ore 11 conferenza online con Antonella Mauri dell’Università di Lille che si soffermerà su un tema davvero interessante come Latinità e Fascismo: un mondo immaginario, alle ore 12 Maurizio Rebaudengo del Convitto “Umberto I” di Torino, Sabato 13 Novembre, alle ore 11, conferenza online con Giorgia Serughetti dell’Università Bicocca di Milano su un tema di grande attualità : “La violenza di genere tra miti antichi e modernità” e alle ore 12 in collegamento anche Lorenzo Zurino, Presidente dell’Italian Export Forum. L’intero calendario degli eventi è su BookSophia – Festival della Classicità: il Programma (festivalbooksophia.blogspot.com)







Io credo che una di queste sfide riguardi la protezione della Posidonia, pianta marina fondamentale per l’ecosistema del Mar Mediterraneo: questa, infatti, costituisce l’habitat naturale di molte specie marine, senza la quale buona parte della biodiversità mediterranea sarebbe in grave pericolo. E la Posidonia, appunto, è in grave pericolo. Su questi temi verterà il mio laboratorio, ospitato dal Festival di BookSophia: l’idea è di creare un ponte di comunicazione tra ricercatori di biologia, lavoratori marittimi e studenti, per capire cosa può e dovrebbe fare l’Unione Europea per salvaguardare sia economia che ecosostenibilità. I risultati di questo dibattito verranno presentati il prossimo anno all’evento di Euth Pages Meeting, dove, in coordinazione con un team di accademici ed esperti, le idee raccolte da me e anche da altri ambasciatori di altre Nazioni, verranno ulteriormente discusse e confluiranno, per finire, in una pubblicazione: proprio quella da cui prenderanno ispirazione le future riforme Europee. Certo è bello vedere che il futuro riparte da noi giovani ed io girerò l’Italia affinché si possano presentare molteplici idee da trasformare in proposte”.







“Il titolo è particolarmente significativo perché il sapere (Sophia) del mondo antico guarda alla contemporaneità, che parla inglese (Book). Avremo conferenze universitarie, incontri fruibili al grande pubblico, appuntamenti totalmente in lingua e laboratori. Il festival vede sì la partecipazione principalmente di studenti ma è aperto a tutti, perché la vera cultura sa parlare a tutti – ha affermato Domenico Palumbo, professore e Direttore del Festival – altrimenti è posa e citazione e nasce attorno a 3 parole chiave che rappresentano l’eredità del mondo antico: ‘lex’, ‘paideia’ e ‘sophia’ (‘legge’, ‘educazione’ e ‘sapere’) proiettate nel mondo contemporaneo, un mondo che parla inglese. Sono 3 i giorni del Festival vero e proprio: il primo giorno è dedicato alla radice ‘Lex’; il secondo a ‘Paideia’; il terzo a ‘Sophia’, durante i quali avremo : Lectio Magistralis condotte da professori universitari; incontri con autori e personalità del mondo della cultura destinati al grande pubblico; lezioni totalmente in lingua (inglese); laboratori didattici pensati per i ragazzi del primo ciclo di studi; mostre, performance artistiche, rappresentazioni di teatro classico; spazi liberi di confronto (Open Space); escursioni didattiche. BookSophia nasce a Massa Lubrense perché Massa Lubrense rappresenta al meglio la Classicità: Terra delle Sirene, sede del famosissimo Athenaion di omerica memoria, tappa del Grand Tour ottocentesco, Massa Lubrense è il luogo più idoneo per parlare di storia e di storie: i posti, le pietre, i mestieri, le atmosfere, le stradine e le frazioni tutte favoriscono l’incontro. Sophia-Book Festival della Classicità nasce con l’Archeoclub di Massa Lubrense, guidato dal presidente Stefano Ruocco. il pieno sostegno dell’Archeoclub d’Italia Nazionale che quest’anno ha festeggiato i 50 anni di vita e del Comune di Massa Lubrense. L’obiettivo è chiaro: usare i classici come si usa lo specchietto retrovisore in auto perché solo tendendo l’occhio indietro si può andare avanti con sicurezza”.