Un sogno è solo un sogno.

Un obiettivo è un sogno con un progetto e una scadenza.

E’ con questo spirito che il progetto “Antoniano per il Rwanda” si muove dal #2016 per migliorare la qualità dell’assistenza riabilitativa nei confronti di bambini con disabilità congenite e acquisite.







Il mezzo attraverso il quale con estrema dedizione, passione e sacrificio si attuerà il programma si profila come un motivo di orgoglio, non solo per la #Fondazioneistitutoantoniano, ma anche #Nazionale, in quanto la realizzazione di un Centro di Riabilitazione con relativa formazione degli operatori locali, rappresenterà il primo e unico #centrodiriabilitazione in #Rwanda.







I pilastri portanti del programma sono 4:

• Formazione del personale socio-sanitario locale e supporto clinico-tecnico al centro di sanità locale;

• Costruzione di un Centro di Riabilitazione specializzato nella cura delle disabilità congenite e acquisite (motorie, neurologiche e cognitive) nel distretto di Ngoma, provincia dell’Est del Rwanda;

• Supporto tecnico per la gestione operativa del centro;

• Messa in rete del Centro con altre strutture sanitarie ruandesi, specializzate in chirurgia ortopedica e funzionale.