Dal Giappone arriva notizia dello sviluppo di un nuovo sistema che consentirebbe di controllare il pass sanitario Covid semplicemente con una tecnologia di autenticazione biometrica (con utilizzo delle dita).

Si tratterebbe di raccogliere prove sanitarie digitali, di visualizzazione digitale della cronologia delle vaccinazioni e prove negative. Il fine sarebbe quello di verificare i certificati di vaccinazione Covid.







Questo nuovo sistema, che può appunto essere utilizzato anche per dimostrare test negativi, è stato sviluppato da un gruppo formato da Hitachi, Kajima e Kyushu University. Si parla già di un possibile utilizzo in uffici, scuole ed ospedali.

Hitachi, Kajima Corp. e Kyushu University hanno dichiarato di aver lanciato un esperimento di un sistema che scansiona le dita delle mani tramite un’app per smartphone.

Hidekuni Mashita, direttore del Kajima Digital Promotion Office, ha affermato, come riporta la NHK (Japan Broadcasting Corporation): “Come un certificato cartaceo, non devi preoccuparti di falsificare o dimenticare di portarlo con te, puoi controllarlo a mani vuote. Può essere applicato a vari casi come Go To travel business“.

Uno degli obiettivi è riuscire a ridurre i tempi di controllo nei luoghi in cui si radunano un gran numero di persone, quindi a dimostrare lo stato vaccinale senza portare con sé un documento cartaceo.

La Hitachi scrive: “La maggior parte degli attuali nuovi certificati di vaccinazione Covid sono emessi solo su supporto cartaceo ed è stato sottolineato che ci sono rischi come la contraffazione del certificato e l’impersonificazione di altri. Inoltre, è stato riportato che l’accuratezza dei test per il controllo delle infezioni varia a causa delle differenze nelle attrezzature e nei metodi”.





L’azienda poi aggiunge che attraverso la loro dimostrazione tecnica hanno “confermato l’efficacia in termini di tecnologia e funzionamento verso la realizzazione di una nuova certificazione sanitaria digitale altamente conveniente che tenga conto della protezione delle informazioni personali”.

Nel sistema, prima viene registrato il “certificato di inoculazione” del vaccino preso con lo smartphone (tramite l’applicazione dedicata dello smartphone), quindi le informazioni sulla vena del dito vengono lette e registrate con la macchina dedicata.