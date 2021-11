Il circuito Campania Cross ritrova Eboli il 14 novembre con l’evento CX Masseria del Cuccaro

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso la Masseria del Cuccaro in via Melito e quattro fasce di partenza

Un posto di rilievo nel calendario regionale del ciclocross campano è di certo occupato dal CX Masseria del Cuccaro in programma domenica 14 novembre ad Eboli.

L’enorme mole di lavoro del Bike&Sport Team ha rinnovato ancora una volta la passione per il ciclocross, disciplina che torna a far capolino ad Eboli dopo la felice esperienza datata gennaio 2018 quando avvenne la conclusione del Trofeo dei Tre Mari (ad oggi con la nuova denominazione di Mediterraneo Cross).

All’interno di questo meraviglioso polmone verde della masseria, alle porte di Eboli in contrada Melito, è stato ricavato un percorso permanente per il ciclismo fuoristrada: il tracciato ufficialmente misura circa 2200 metri, si presenta ondulato e prevalentemente sterrato.

“Il circuito Campania Cross – spiega Pietro Amelia, responsabile settore fuoristrada FCI Campania – è stato voluto fortemente dal nostro comitato regionale campano della Federciclismo che ha rinverdito la tradizione del ciclocross che era ferma in Campania con poche gare e un numero esiguo di partecipanti. Grazie all’impegno di quattro società come la New Valley-Ciemme Sport, Bike&Sport Team, Rampikevoli e Vesuvio Mountain Bike siamo riusciti a mettere su un trofeo che si lega tutt’ora al Mediterraneo Cross che ha le due gare in comune di Puglianello e Torre del Greco. Siamo contenti che la prima tappa di Puglianello abbia avuto un buon successo di partecipazione e speriamo avvenga altrettanto domenica prossima presso la Masseria il Cuccaro”.

Il programma generale dell’evento prevede alle 7:30 il ritrovo presso la Masseria del Cuccaro in via Melito e quattro fasce di partenza: la prima alle 10,00 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti e allievi (30 minuti), la terza alle 11:10 per juniores e i master di seconda fascia/over 45 (40 minuti) e l’ultima alle 12:00 per under 23, élite e master di prima fascia/under 45 (60 minuti).

Info e iscrizioni al link https://mtbonline.it/Evento/2011