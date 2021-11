In casa Napoli si comincia a pensare al calciomercato invernale: Cristiano Giuntoli ha già individuato tre profili interessanti, giovani promettenti che proverà a portare in azzurro durante il mese di gennaio.





Già durante l’estate Mazraoui era stato guardato con attenzione: il giocatore dell’Ajax è un terzino, ruolo che al Napoli serve da 3 anni. Il suo contratto è in scadenza a giugno e pare non intenzionato a rinnovarlo: il terzino che domenica farà 24 anni è tentato dal cambiare aria e provare a vincere qualcosa. Si è fatto notare e non poco già da altre big, mostrando il suo grande potenziale. Non sarebbe male vederlo agli ordini di Spalletti.





Altro terzino che il Napoli segue da tempo è Reinildo Mandava del Lille, dove il Napoli ha già fatto spesa per Osimhen: il giocatore mozambicano è già amico del nigeriano e pare attratto dalla città, della quale Osimhen ha parlato benissimo a Reinildo. A differenza di Mazraoui, che gioca a destra, Mandava ricopre il ruolo di terzino sinistro, fascia che piange sicuramente di più. Ha 27 anni e Napoli potrebbe rappresentare per lui l’esplosione.





Nelle ultime ore “Il Mattino” sta parlando di Martin Svidersky, 19enne slovacco che è già stato osservato da scout importanti.

Non a caso gioca nelle giovanili del Manchester United: gioca da mediano, ruolo non certo urgente, ma che comunque con Svidersky sarebbe a posto, permettendo al Napoli anche di godere di un tesoretto. Anche lui potrebbe arrivare a parametro zero già a gennaio.







Insomma, sono tre ottimi nomi per i quali Giuntoli è pronto a intavolare trattative, anche abbastanza economiche: potrebbero essere quelle giuste per rafforzare un pizzico la squadra, e vincere lo Scudetto?

Giuseppe Garofalo