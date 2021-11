Pallavolo, serie C femminile: Consorzio Volley Napoli vince per 3-0 sull’Arzano

Vince e convince il Consorzio Volley Napoli che nel posticipo della quarta giornata del girone B di serie C femminile, annichilisce con un perentorio 3 a 0 l’Arzano agguantando momentaneamente a quota nove punti in classifica le due battistrada Villaricca e Marcianise(che però hanno una gara in meno).

In una Falcone quasi gremita, le ragazze di coach Maione impiegano poco più di un’ora di gioco per avere la meglio sul’Arzano, in una gara dal sapore particolare sia per il tecnico napoletano che per alcune ragazze del roaster del Consorzio Volley, tutti con un passato proprio tra le fila dell’Arzano.







Il 3 a 0 finale (25-21, 25-20, 26-24) è l’esatto specchio di una gara che ha visto il Consorzio Volley sempre a condurre il gioco, con l’Arzano sempre ad inseguire e a dare battaglia soprattutto nel terzo set quando ormai però l’inerzia della gara era già tutta in favore delle napoletane.







Sugli scudi l’attaccante Flavia Coppola (classe 2000), una della grandi ex della gara, ed autrice di una prestazione maiuscola sia in attacco che in fase di ricezione/difesa.

“Abbiamo disputato una gara davvero positiva contro un’ottima squadra – ha commentato a fine gara la schiacciatrice del Consorzio Volley – che però nulla ha potuto contro la forza e la compattezza del nostro gruppo. In settimana avevamo preparato questo match nei dettagli e la risposta è stata importante da parte di tutte”.







Flavia Coppola, reduce da una promozione in serie B col Pozzuoli, è stata l’MVP della serata ma l’atleta napoletana guarda avanti, al match di sabato pomeriggio in casa dell’altra capolista del girone, il Villaricca.

“Sabato affronteremo una delle candidate alla vittoria del campionato e dunque sarà una sfida difficile ma in queste settimane abbiamo continuamente lavorato sia sull’aspetto tecnico che mentale – spiega la Coppola – e dunque siamo pronte a dare battaglia; il nostro è un grande gruppo che si sta consolidando quotidianamente grazie al lavoro di mister Maione e di tutto lo staff. La mentalità è quella giusta e proveremo a dire la nostra in tutte le gare”.