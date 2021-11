Prevendita Turris-Catanzaro, gadget per i tifosi più piccoli

La S.S. TURRIS CALCIO, nell’invitare il pubblico a tenere sempre un comportamento civile e rispettoso delle regole, tale da non cagionare danni alla società ed all’immagine che la città stessa sta riacquistando in ambito nazionale grazie alla squadra di calcio, comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara di campionato contro il Catanzaro, in programma lunedì 15 novembre (ore 17,30) allo stadio “Amerigo Liguori”.







Confermato l’ingresso gratuito per i bambini fino ad 8 anni compresi purché accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro al botteghino del biglietto omaggio.

Confermate inoltre, sempre per i settori riservati al pubblico di casa, le riduzioni in favore di under 14, under 19, donne ed over 65 applicate in occasione delle ultime gare interne.

I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza consentiti dalle attuali disposizioni che disciplinano gli eventi sportivi all’aperto, saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta/scoperta – Curva Vesuvio: prezzo unico euro 15,00;

Tribuna – Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso omaggio (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto 14/18 anni compresi – donne – over 65: euro 10,00;

Distinti ospiti: prezzo unico euro 15,00 oltre diritti di prevendita.

La prevendita in favore del pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta sabato 13 novembre (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) e proseguirà sia domenica (sempre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20) che lunedì (dalle ore 15 fino ad inizio gara).







Ai tifosi più piccoli che accederanno allo stadio la società riserverà un simpatico gadget del club. In favore del pubblico di casa (afflusso allo stadio da via Cimaglia) sarà inoltre riproposto il “servizio-navetta” gratuito, attivo lunedì dalle ore 16 alle 17,30 con corse che partiranno da piazza Martiri d’Africa (altezza edicola Barone) e da corso Vittorio Emanuele (altezza Palazzo Vallelonga). Resta inteso l’invito a riservare tale servizio, in via prioritaria, alle categorie di spettatori che maggiormente necessitano di accompagnamento allo stadio.

La prevendita dei biglietti validi per il settore ospiti sarà, invece, attivata venerdì 12 novembre all’esito della riunione del G.O.S. e si avvarrà del circuito Go2 (www.go2.it), con possibilità di acquisto sia on-line che presso i seguenti rivenditori di prossimità:

Bar Piccola Sosta, viale Magna Grecia, 70 – Catanzaro;

Bar Ricevitoria Calcio D’Angolo, viale Crotone, 20 – Catanzaro;

Gecom 3 Store via Emilia, c/o Centro Commerciale Le Fontane – Catanzaro;

Giades Bet Spicy 14, viale Pio X, 46 – Catanzaro;

Italiacash, via Indipendenza, 15 – Catanzaro;

Pub RoksBar, piazza dei Martiri Ungheresi, 7 – Catanzaro;

Ricevitoria Cartoleria Giallorosso, corso Mazzini, 229 – Catanzaro;

Ricevitoria Sisal di Rotundo Domenico, via della Stazione, 30 – Catanzaro;

Stanley Bet Scommesse di M. Lanciano, via Fontana Vecchia, 7 – Catanzaro;

Bar Collando di Benito Esposito, via Caprera, 148 – Catanzaro Lido;

Bar-Ricevitoria Gerace, via Padre Pio, 1 – Montepaone Lido.