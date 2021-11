Ieri sera gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Piazzola due uomini a bordo di un’autovettura che stavano cedendo qualcosa ad una persona in cambio di denaro e che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga.







Ne è nato un inseguimento durante il quale il passeggero ha lanciato diversi oggetti dall’autovettura; in via Alfonso D’Avalos gli occupanti, dopo aver impattato contro un veicolo in sosta, hanno proseguito la fuga a piedi e il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il passeggero, con difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di una bustina contenente 1 grammo circa di marijuana, un cellulare e 5 euro.







Inoltre, con il supporto delle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Vicaria- Mercato, sono state recuperate in strada altre 3 bustine contenenti 3,2 grammi circa della stessa sostanza e 9 stecche di hashish del peso di circa 13 grammi.

Un 42enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.