Calcio a 5: Per il Napoli Futsal c’è l’Olimpus Roma

Una partita che evoca dolci ricordi. Perché a Porto San Giorgio, il 18 aprile 2021, la squadra dei record di Basile fece un piccolo capolavoro annientando nella finale di coppa Italia di A2 l’Olimpus Roma con un secco 5-0.

Il coronamento di una stagione pazzesca per due compagini che hanno dominato anche i rispettivi gironi, catapultandosi nella massima categoria con le credenziali non solo di possibili sorprese, ma di vere e proprie protagoniste. Il mercato ha detto questo, anche se la classifica, con qualche passo falso inatteso, non le ha ancora indirizzate sui piani più alti.







Nella rosa della formazione capitolina tanti fuoriclasse, lo sa bene il tecnico Piero Basile, con un pensiero rivolto al passato ed uno sguardo sul presente: “E’ indubbio che questa partita rievochi i fasti incredibili di quel giorno fantastico. Fu una prova straordinaria che ha regalato al club qualcosa che rimarrà nella storia. Avranno sicuramente una piccola motivazione in più, quella di vendicarsi sportivamente della finale dello scorso anno. Dal punto di vista qualitativo sono una delle squadre più forti di questo campionato, sarà complicatissimo, hanno fior di campioni, molti con qualità offensive straordinarie. Quindi chiaramente dobbiamo prima di tutto limitarli”.





Ma Basile ha piena fiducia sul suo gruppo: “Siamo consci del nostro momento positivo e dopo due vittorie consecutive vogliamo rimanere su questa scia anche se un po’ acciaccati. Quando siamo stati in grande difficoltà, con le spalle al muro, abbiamo tirato fuori una prestazione super, reagendo alla grande ad Eboli. Sono convinto che faremo una partita all’altezza, al di là del risultato”. E’ l’ottava giornata del campionato nazionale di serie A, si gioca al PalaOlgiata, fischio d’inizio al PalaOlgiata alle 16, in diretta su futsaltv.it. Gli arbitri saranno Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Elena Lunardi (Padova), crono Massimo Tariciotti (Ciampino).

https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni/

www.napolifutsa.net