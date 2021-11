Nel corso di controlli effettuati a Torre Annunziata dai Carabinieri della locale compagnia, supportati da militari del NIL e personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, dell’Enel e della Polizia Municipale, è stato effettuato un arresto mentre un secondo uomo è stato denunciato.





Un 42enne di Via Vittorio Veneto è stato denunciato per furto di energia elettrica. I militari avevano raggiunto la sua abitazione per sottrarre al padre la tessera del reddito di cittadinanza, percepito indebitamente. E durante le operazioni, il magnete posizionato in bella vista sul contatore non è sfuggito all’occhio attento dei Carabinieri.





In manette un 43enne del Parco Penniniello, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Massa. Tradotto al carcere di Poggioreale dovrà scontare 8 mesi di reclusione per guida sotto l’effetto di droga.

Identificate 145 le persone identificate, 58 i veicoli ispezionati. Numerose le sanzioni al cds notificate a decine di automobilisti e motociclisti indisciplinati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.