Al capolinea le Next Gen ATP Finals di Milano, che si chiuderanno stasera alle 21:00 quando lo spagnolo Carlos Alcaraz se la vedrà con lo statunitense Korda per aggiudicarsi il trofeo di miglior under 21 della stagione. Finale più giusta non poteva esserci.

Ieri Alcaraz ha superato in semifinale Baez senza patemi con una secca vittoria in 3 set: lo spagnolo concede pochissimo al sudamericano, che riesce a vincere solo 5 game. Vince Alcaraz 4-2 4-1 4-2.





Più spumeggiante il derby statuintense fra Korda e Nakashima, ricco di colpi di scena e conclusosi al massimo numero di set, 5. A trionfare è stato Korda, che ha vinto il primo set al tiebreak (7-3) per poi farsi rimontare dal connazionale che vince secondo e terzo set dominandoli: 2-4 1-4. Ma non è finita qui: c’è la controrimonta Korda che con un doppio 4-2 si aggiudica il secondo posto a disposizione in finale.

Stasera quindi sarà finale, con Alcaraz ad affrontare Korda. Ma ora guardiamo anche alle Nitto ATP Finals vere e proprie, che prenderanno il via domani al PalaAlpiTour di Torino.







Sorteggiati ieri alle Officine Grandi Riparazioni del capoluogo piemontese i due gironi.

Come già detto, Matteo Berrettini è stato inserito nel girone rosso e se la vedrà con Zverev, Medvedev e Hurkacz, tre avversari tosti. Domani sera alle 21:00 tutti collegati su Sky Sport Tennis, Rai 2 o SuperTennis per vedere il vice-campione di Wimbledon affrontare Zverev. Alle 14:00 invece Medvedev affronta Hurkacz.

Girone verde invece per Djokovic, che ha tre avversari forti ma per lui abbordabili: Tsitsipas, Rublev e Ruud. Il campione serbo partirà lunedì alle 14:00 affrontando il tennista norvegese, in serata Tsitsipas contro Rublev per chiudere la prima giornata dei gironi.

Insomma, con le Next Gen ATP Finals è solamente iniziato un novembre ricco di tennis. Stasera la finale, poi si entra nel vivo con le Finals maggiori e poi la Coppa Davis.

Giuseppe Garofalo