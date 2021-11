Oplonti Volley, in trasferta per suonare la “quinta”

Oplonti Volley attesa da un’altra gara difficile, in trasferta contro Pastena. Match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie C Femminile girone C.

Un match che si annuncia fin da ora insidioso per le oplontine. Di ciò ne è convinta anche la schiacciatrice dell’Oplonti Volley, Marilù Lamberti, che avverte le sue compagne: «Domani sarà un’altra gara importante. Conosciamo bene il valore tecnico delle nostre avversarie. E’ una squadra giovane e grintosa. Proprio per questo dobbiamo giocare con il massimo della concentrazione e dell’attenzione».

Poi aggiunge: «D’altro canto, siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo in palestra settimana dopo settimana e di quelle che sono le nostre potenzialità. Daremo il massimo in campo, cercando di migliorare la nostra prestazione rispetto alle precedenti e soprattutto cercando di portare il risultato a casa».