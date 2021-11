Pallavolo, serie C femminile: Scontro al vertice tra il Consorzio Volley Napoli ed il Villaricca

Maione: “Il match di domani è importante più per il Villaricca che per noi"

Sarà il match più atteso della quinta giornata, lo scontro al vertice del girone B di serie C femminile: il Villaricca, tra le squadre favorite al salto di categoria ospiterà il Consorzio Volley Napoli, la sorpresa di quest’inizio stagione.





Entrambe a quota 9 punti in classifica (in coabitazione con il Marcianise), Villaricca e Consorzio Volley Napoli arrivano al big match con umori e attese diverse: il Villaricca è “condannato” a vincere per le tante aspettative gravitanti intorno alla squadra, il Consorzio Volley, dal canto suo, ha la spensieratezza di chi può tentare il colpaccio senza affanni ed ambizioni particolari.

“Il match di domani – analizza il tecnico delle napoletane, Alessandro Maione – è importante più per il Villaricca che per noi; siamo alla quinta giornata e sin qui, superato l’impatto emotivo della prima giornata (sconfitta col Marcianise ndr), abbiamo mostrato segnali di crescita in ogni gara disputata. Anche contro il Villaricca proveremo a mettere in campo tutte quelle peculiarità che ci hanno contraddistinto nella gara con l’Arzano in cui ho visto sprazzi di grande pallavolo frutto anche di una condizione fisica adeguata e di una partecipazione collettiva davvero importante e cardine del mio modo di intendere il volley. Siamo certi che quella di domani sarà una gara spettacolare in cui proveremo a fare il colpaccio”.





Il campionato entra nel vivo e la classifica inizia a delinearsi: domani (sabato 13 novembre ore 19,30) al Palatecfir di Giugliano il primo big match della stagione; Villaricca e Conorzio Volley Napoli sono pronte a darsi battaglia sottorete per un grande sabato di Volley.