Il grande wrestling torna in Campania: sabato 27 novembre alle 17.30 in villa Bruno, via Cavalli di Bronzo 20 (San Giorgio a Cremano) si terrà “Eruption”, il nuovo show de I Miti del Wrestling, la più importante compagnia del Sud Italia.







Nel corso dell’evento sarà messa in palio la cintura di campione europeo della EPW in un three way match mai visto prima. Il detentore del titolo, l’austriaco Chris “the Bambikiller” Raaber, una leggenda del wrestling europeo, già sotto contratto con la WWE, affronterà non uno ma due avversari. Il primo è Francesco Akira, già campione mondiale dei pesi massimi leggeri per l’All Japan Pro Wrestling, vincitore nel 2021 della prestigiosissima AJPW Junior League nella Terra del Sol Levante; l’altro è Fabio Ferrari, attuale campione Silver della EPW e campione dell’Unione Europea dei Miti del Wrestling, oltre che campione europeo della EWA.

Durante lo show lotteranno anche altri grandi protagonisti del wrestling europeo, tra cui Miss Monica, più volte campionessa in numerosi Paesi d’Europa, Max Peach, allenato dalla Superstar WWE Paige e Flavio Augusto, campione in Italia ed in Germania. I biglietti per lo show, del costo compreso tra i 6 ed ai 18 euro più i diritti di prevendita, sono in vendita tramite il circuito GO2. Sarà lo show dell’anno ed i posti saranno limitati. Per accedere è obbligatorio il possesso di green pass.







“Grazie alla collaborazione con la EPW portiamo a Napoli quello che sarà di certo il match dell’anno, con due campioni di livello assoluto che non hanno mai lottato nel Sud Italia. – spiega il general manager de I Miti del Wrestling, Michele M. Ippolito – Porteremo in scena uno spettacolo per famiglie con atleti fenomenali e storie avvincenti, in totale sicurezza per tutti.”

Per informazioni: 3939019211