Oggi sono stati proclamati in modo ufficiale i consiglieri comunali eletti a Volla.

È stato di fatto confermato il premio di maggioranza a Di Costanzo scongiurando in maniera definitiva ogni ipotesi di Anatra Zoppa.





Quindi in consiglio comunale siederanno oggi sicuramente Gianluca Pipolo, Giuseppe Granato, Daniela Petrone, Carmela Lilly Costagliola, Giovanni Imperato per il PD; Angelo Genovino, Viviana Alaia, Gennaro Persico per i 5stelle; Francesco Molisso, Ciro Petrazzuolo per FreeVolla.

All’opposizione ci sarà Ivan Aprea, Christian De Luca, Pasquale Donato, Imma Veneruso, Raffaele Ricciardi e Vincenzo Manfellotti.





Anche se non in via ufficiale, il sindaco, con un post su Facebook, ha annunciato anche la composizione della giunta.

La squadra degli assessori sarà composta da: Daniela Petrone che quindi farà spazio in consiglio alla prima non eletta del PD (Valentina Cincirrè), l’avvocato Claudia Riccardi, l’igegnere Giuseppe D’Addato, la Dott.ssa Angela Improta e la Dott.ssa Giovanna Vigliena.

In attesa di verificare le deleghe degli assessori ad oggi sembra sicuramente un esecutivo debole, 4 donne e 1 uomo che non hanno esperienza amministrativa e non sono conosciuti dai vollesi. Attendiamo tuttavia di conoscere i dettagli per capire se la prima impressione sarà smentita dai fatti.

Ivan di Napoli