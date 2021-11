Continua a bruciare le tappe Carlos Alcaraz, che dopo aver giocato un 2021 staordinario lo corona nel miglior modo portandosi a casa le Next Gen ATP Finals di Milano. All’Allianz Cloud ieri sera Korda non ha potuto nulla di fronte all’estro dello spagnolo allenato da Juan Carlos Ferrero.





Alcaraz vince in 3 set, contro un Korda che non ha voluto mai arrendersi ma che alla fine ha dovuto cedere al gran talento dell’iberico. Finisce 4-3 4-2 4-2.

Splendida partita di Alcaraz, che non ha concesso nulla in servizio e si è anche portato a casa due break, quelli decisivi per la vittoria, mentre Korda non è riuscito a superare l’inscalfibile servizio del 18enne.





Meglio di così non poteva finire la stagione di Alcaraz: tutto è partito quel 25 luglio, quando lo spagnolo si è portato a casa il 250 di Umag, per poi portarsi fino alla semifinale di Winston-Salem e in seguito eliminare clamorosamente Tsitsipas allo US Open, per arrendersi solo ai quarti di finale contro Auger-Aliassime. E poi il 500 di Vienna, dove si è tolto la soddisfazione di eliminare in fila Evans, Murray e Berrettini uscendo a testa alta in semifinale contro Zverev. Infine il Masters 1000 parigino, dove ha anche eliminato Sinner. Per poi arrivare a Milano e trionfare. E ora punta alle ATP Finals 2022. A proposito, si parte oggi alle 14:00 con Medvedev-Hurkacz.

Giuseppe Garofalo