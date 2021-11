Nel fine settimana in cui i campionati maggiori hanno osservato un turno di riposo, domenica 14 novembre in Campania oltre alla seconda tappa di Coppa Italia Femminile seniores, si sono svolte soltanto tre gare nei tornei maschili dalla Serie C alla Under 17.

Quest’oggi in campo anche i giovani rugbisti dell’Under 15, mentre nel pomeriggio di ieri tra il Villaggio del Rugby GLS di Napoli e lo stadio Vestuti di Salerno, oltre trecento bambini hanno animato i due raggruppamenti di minirugby programmati in regione.

In Serie C Girone 1, si è svolto il recupero di domenica scorsa tra il CLAN Santa Maria Capua Vetere e la compagine molisana degli Hammers Campobasso. Hanno avuto la meglio i padroni di casa registrando così il primo successo stagionale.

In Under 19 la Partenope centra la seconda vittoria nel torneo vincendo al Comunale di Boscotrecase contro i pari età dell’Amatori Torre del Greco.

Per il campionato Under 17 la capolista Partenope del Girone 2 mantiene l’imbattibilità vincendo al “Leone” di Pomigliano d’Arco contro il Rende e sigilla il quarto successo di fila.

Seconda giornata per il torneo femminile di Coppa Italia dedicato alle compagini seniores. A Bagnoli questa mattina le padrone di casa dell’Amatori Napoli conquistano la classifica di tappa.

