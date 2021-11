L’Oplonti Volley cala la manita. Ancora un 3-0 (25-6, 25-13, 25-17), questa volta nella trasferta salernitana contro il Pastena Volley, che vale la quinta vittoria in campionato in altrettante gare disputate.

Quindici punti in classifica, quindici set a zero, le ragazze di coach Luciano Della Volpe cominciano a fare sul serio. Nulla hanno potuto le atlete del Pastena contro la supremazia in campo delle Tigers di Torre Annunziata, seppur hanno cercato di limitare i danni nel secondo e nel terzo set.

D’altro canto, in casa Oplonti Volley va registrata l’ottima prestazione di Marilù Lamberti, migliore in campo, che ha sostituito l’assente Resia Esposito. Molto buona la prestazione di Paola De Santis, positivo anche l’esordio in campo di Cristiana Morra che, da qualche settimana, si è unita alla squadra oplontina.





Per quanto riguarda la cronaca del match, nel primo set quasi non c’è stata gara. Da registrare una schiacciata micidiale di Eleonora Sorrentino che fissa il risultato sul momentaneo 5-21 e poi un doppio colpo vincente del capitano Elena Drozina (6-23, 6-24) che lancia le oplontine verso la vittoria del primo set (6-25).

Siamo al secondo set. Il Pastena non ci sta e prova a reagire allungando di 5 punti (7-2), ma viene subito fuori l’elevato spessore tecnico della formazione ospite che trova il pareggio (8-8) e poi mette la quinta per chiudere anche il secondo set senza grossi patemi (13-25).

Anche nel terzo set, le ragazze di casa provano ad impensierire l’Oplonti Volley e cercano di tenere il campo ma con un colpo dopo l’altro di Sorrentino, Foniciello, Rendina e Drozina, le oplontine chiudono anche il terzo set (17-25).





Vittoria che vale tre punti e primato in classifica a punteggio pieno. E, intanto, le atlete oplontine sono già proiettate alla difficilissima gara di sabato prossimo. Al PalaIsonzo arriva la Polisportiva Matese, una delle candidate alla vittoria del campionato.

Le interviste post gara

Luciano Della Volpe, coach della Vesuvio Oplonti Volley: «Era il nostro obiettivo vincere anche contro Pastena e ci siamo riusciti. Tutte le atlete del roster hanno partecipato e hanno giocato bene. Bene Marilù Lamberti ma anche tutte le altre ragazze che sono entrate. Buono l’esordio di Cristiana Morra, ottima la prestazione di Paola De Santis, entrata come secondo libero. Paola ha giocato molto bene, sta facendo dei miglioramenti notevoli, tutte stanno migliorando di settimana in settimana. Stiamo lavorando sodo e alla fine si vede».





Quindici set a zero, dove vuole arrivare l’Oplonti Volley?

«Sono molto scaramantico, non ricordo i set vinti, ricordo soltanto che abbiamo quindici punti in classifica, va bene così».

Eliana Rendina, schiacciatrice dell’Oplonti Volley: «Una partita in cui c’è stato spazio anche per me. E’ venuto fuori il frutto di un duro lavoro. Stiamo lavorando per dare il massimo in ogni partita e ci stiamo riuscendo alla grande».

Archiviata la pratica Pastena, l’attenzione è già rivolta al difficilissimo match contro la Polisportiva Matese…

«Questa settimana ci alleneremo in vista di questa gara e daremo il massimo per poter conquistare ancora un risultato positivo».