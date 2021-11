L’OS COSAP ha inviato una missiva dai contenuti forti al Ministero dell’Interno ed al Capo della Polizia in merito alla morte prematura di un loro collega.

Il sindacato nell’oggetto della lettera scrive: “Quanto vale la vita di un poliziotto??? Meno del costo di un tampone?!?”.

Il COSAP Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, lo ricordiamo, è uno dei sindacati italiani dei poliziotti, definito “autonomo, libero, indipendente ed apartitico”.







La lettera del sindacato è del 9 novembre e spiega che il poliziotto deceduto era già stato vaccinato con entrambe le dosi dei sieri anti Covid-19, ma si era infettato comunque, poi dopo un ricovero d’urgenza, che è durato circa una settimana, è morto.

Il poliziotto era Commissario Capo in servizio alla Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati (RM), il sindacato afferma quindi di unirsi al dolore della sua famiglia, ma anche ai colleghi “per l’immenso dolore che li ha travolti”.

Il COSAP dunque sottopone le considerazioni sull’accaduto al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese ed al Capo della Polizia, Giannini Lamberto, specificando che il loro scopo è “prevenire ed eventualmente evitare quanto già tragicamente accaduto”.







“A riguardo – scrive il COSAP – giova sottolineare che il collega deceduto avesse ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid-19, ma, infettatosi ugualmente, dopo un ricovero d’urgenza durato circa una settimana è spirato. Ill.me SS.LL non possiamo sottrarci dall’analizzare in primis il luogo di lavoro ove sarebbe avvenuto il contagio, ossia gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati e nello specifico gli ambienti della squadra investigativa. Detta squadra era composta da sei unità, 4 dei quali vaccinati – tra cui il caro Massimo – e 2 no, i due colleghi non vaccinati non possono certamente essere additati quali “untori” poiché erano assenti da tempo dal lavoro, mentre tra gli altri 4, tutti muniti di green pass ottenuto con doppia dose vaccinale, ben tre sono risultati positivi“.

La Segreteria nazionale del sindacato aggiunge che “quanto accaduto conferma ancora una volta che il green pass non sia garanzia scientifica di non contagiosità e che purtroppo non sia sinonimo di assoluta protezione dal contrarre forme gravi di Covid-19, che possano portare alla morte”.

La OS COSAP ritine quindi che “l’unica strada da percorrere per la tutela dei lavoratori e di riflesso dei luoghi di lavoro – oltre al distanziamento ed all’uso della mascherina – sia quella di sottoporre indistintamente tutto il personale ai tamponi meglio se salivari, che possano consentire maggiori margini di sicurezza, senza tuttavia far gravare i costi sui dipendenti”.







Ma il sindacato parla anche del G20 sottolineando che in quell’occasione sono stati messi a diposizione i tamponi gratuiti per il personale impiegato durante l’evento internazionale (circolare 27/10/2021 n.850/A 0019153), inoltre ricorda che in altre Nazioni europee i test per la ricerca del Sars-Cov-2 sono a disposizione e gratuiti per tutta la popolazione.

Ancora, nella missiva leggiamo che l’organizzazione sindacale mette in evidenza anche la circolare del Ministero dell’Interno dove si proponevano test molecolari o antigenici rapidi gratuiti alle aziende degli operatori economici operanti nel settore portuale, poi viene chiesto per quale motivo non sia stata “emanata un’afferente circolare” anche per il personale dell’Interno.

Infine viene chiesto al Capo della Polizia di poter attingere a risorse dal fondo Assistenza del personale della Polizia di Stato, che chiarisce COSAP “è alimentato tra l’altro dagli stessi poliziotti mediante trattenuta in busta paga”, al fine di mettere in campo una massiccia campagna con test molecolari o antigenici gratuiti. Insomma il COSAP chiede di tutelare sia i colleghi che i luoghi di lavoro.

Andrea Ippolito